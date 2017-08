Prestopna saga: Kakšno "vojno" bo zakuhal Coutinho?

Gerrard o morebitnem prestopu Coutinha v Barcelono

9. avgust 2017 ob 15:39

Liverpool,Barcelona - MMC RTV SLO

Zagotovo je v poletnem prestopnem roku največ prahu dvignil prestop Neymarja iz Barcelone v PSG, a zdaj se vse več piše o prestopu Liverpoolovega zvezdnika Philippeja Coutinha na Camp Nou.

Ni skrivnost, da si katalonski velikan želi brazilskega virtuoza, ki je lani za rdeče na 36 uradnih tekmah zadel 14 golov. Po zadnjih podatkih naj bi zanj Liverpoolu odštel 90 milijonov evrov, a na Anfieldu še zdaleč niso zadovoljni s ponudbo.

Še posebej menedžer Jürgen Klopp, ki je v pripravljalnem obdobju večkrat poudaril, da Barcelona z lovljenjem Coutinhovega podpisa trati čas, in da sam na Brazilca v novi sezoni še kako računa.

Coutinho naj bi zahteval prestop

Po Neymarjevem odhodu na Camp Nouu vztrajno iščejo njegovo zamenjavo v napadu. Svojo pozornost so usmerili predvsem na Coutinha in Ousmaneja Dembeleja, za katerega Borussia iz Dortmunda po navedbah Guardiana zahteva celo 150 milijonov evrov. Toda prva tarča je vseeno Coutinho, ki naj bi bil po Kloppovih besedah pripravljen ostati v Liverpoolu in z njim zaigrati v Ligi prvakov. Vseeno viri blizu nogometaša razkrivajo, da je napadalno usmerjeni vezist v torek že zahteval prestop, upravi kluba naj bi že sporočil, da želi oditi v Španijo.

Gerrard: Vse je odvisno od Coutinha?

Nekdanji kapetan Liverpoola Steven Gerrard je za BT Sport poudaril, da si seveda želi, da Brazilec ostane na Merseysidu, obenem pa pojasnil, da je težko ostati, ko ti na vrata začne trkati nogometni velikan, kot je Barcelona. "Za navijače je zelo pomembno, da si ga Klopp želi zadržati v svoji ekipi. Prav tako si ga želijo lastniki. Liverpool ne potrebuje denarja, zato nam ga ni treba prodati. Liverpool ni klub, ki bi prodajal igralce, zato bo storili vse, da ostane v rdečem," je dejal Gerrard, ki je za petkratne evropske prvake v 17 sezonah zbral 710 nastopov in 186 golov. Nadaljeval je: "Toda na koncu je vse odvisno od Coutinha, od njegove odločitve, kakšno 'vojno' želi zakuhati z zahtevo za prestop. Liverpool mu vsekakor ne bo prišel na pol poti in mu olajšal življenje."

Južnoameriški igralci želijo v Barcelono

Ko je še brcal žogo za Liverpool, je Gerrard dvakrat 'izgubil' nogometaša, ki sta odšla s trebuhom za kruhom v Katalonijo, in sicer Javierja Mascherana ter Luisa Suareza. Obeh klub ni želel prodati. "Zelo težko je. Skoraj vsi južnoameriški nogometaši večkrat poudarijo, da si želijo nekoč zaigrati za Barcelono. Položaj vsekakor ni najboljši za naš klub," je še povedal in izrazil upanje, da bo Coutinho Liverpoolov igralec po 31. avgustu, ko se poletni prestopni rok tudi zaključi.

M. L.