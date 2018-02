Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 22 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc na prvem treningu ni bil konkurenčen najboljšim. Foto: STA Tekma na srednji skakalnici bo v soboto ob 13.30. Foto: STA Dodaj v

Prevc po slabem uvodu zvečer precej boljše volje

Kvalifikacije v četrtek ob 13.30

7. februar 2018 ob 09:29

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Kar malce obupan je bil Peter Prevc po prvem treningu skakalcev na srednji napravi v Pjongčangu. Bil je najslabši od peterice Slovencev. Bolj je lahko zadovoljen z večerno predstavo.

V drugem večernem skoku je pristal pri 105 metrih, kar je bil četrti dosežek, v tretjem skoku je bil 13. Najbolj konstanten med Slovenci je bil Jernej Damjan. V prvem večernem trening skoku je skočil 102 metra, kar je bilo dovolj za šesto mesto, v drugem je bil 11. Tilen Bartol je bil v tretjem skoku 18., v prvem pa 19., Anže Semenič je bil v prvem 17.

Večerne skoke so izpustili dopoldne dominantni Poljaki, svojo kandidaturo za visoka mesta pa so napovedali Avstrijec Michael Hayböck, enkrat prvi, enkrat drugi, s skokom 108 je postavil tudi daljavo dneva, Norvežan Robert Johansson, enkrat prvi in dvakrat tretji, njegov rojak Johann Andre Forfang, dvakrat drugi, in Nemec Andreas Wellinger, enkrat prvi in enkrat tretji.

Prvi trening ni bil obetaven

Slovencem se na prvem treningu zgodaj popoldne skoki niso posebej posrečili. Še najbolj se je v tretjem skoku izkazal Tilen Bartol, s skokom 103 metre je dosegel šesti rezultat. Pred tem je bil enkrat 18. in enkrat 15. Z 11. mestom in skokom 102 metra je bil Timi Zajc na prvem treningu 11., Anžetu Semeniču se je nekako izšel le tretji skok, z daljavo 100 metrov je dosegel 14. izid. Jernej Damjan je bil v prvi seriji 22., Peter Prevc pa ni našel pravih občutkov, njegov najboljši skok je bil drugi, z 92,5 metra je zasedel 27. mesto.

"Če pogledamo metre s treninga, bom imel očitno čas, da si pogledam slovesno odprtje. Če bi bilo vse normalno, bi moral pred tekmo počivati. Prvi skok je bil slab, druga dva še slabša. S skoki že tam od Oberstdorfa nisem zadovoljen, pa čeprav sem bil v Zakopanah na stopničkah," ne kaže navdušenja nad svojo formo branilec dveh olimpijskih kolajn iz Sočija.

Prevc je bil na prvih treh trening skokih v povprečju celo najslabši Slovenec. Z malo skakalnico se ni takoj spoprijateljil: "Če si v formi, ti je vseeno, na kakšni napravi skačeš. Je povsem jasno, da imamo vsi skakalci rajši večje skakalnice. Tudi jaz nisem izjema." Ker se bojuje sam s sabo, v Pjongčangu niti ni opazil veliko drugih reči. Ne na skakalnici, ne okoli nje. "Če povem po pravici, zaradi mojih težav težko sploh govorim, kakšne so bile razmere pri mojih skokih. Vem samo, da se je malo čakalo. Upam, da tekma ne bo dolga, da bo regularna in potekala gladko," je povedal Prevc.

Janus še ni določil ekipe za sobotno tekmo

Slovenci so na treninge prišli praktično s poti, a isto velja za druge. "Za druge niti ne vem, kdaj so prišli, sam pa vem, da smo bili na prvem treningu malce zaspani. Bom rekel, da je najbolj važno, da smo ta trenutek zdravi. Rezerve na treningu so bile, a nič ne de. Važno je, da se sestavimo do sobote," je dejal trener Goran Janus, ki o sestavi ekipe ni hotel še ničesar govoriti.

Izstopali so Poljaki

Na prvem treningu so bili v ospredju Poljaki. V prvem skoku je bil najboljši Dawid Kubacki, s 107 metri mu je uspel najdaljši skok dopoldneva, bil je meter daljši od drugouvrščenega Stocha. Vodilni v svetovnem pokalu in branilec dveh zlatih medalj je bil najboljši v drugem skoku, Kubacki je bil tretji, med njiju se je uvrstil Avstrijec Manuel Fettner. Tretji skok je najbolj uspel Nemcu Andreasu Wellingerju, za njim sta se zvrstila Poljaka Stefan Hula in Stoch. Norvežani niso nastopili.

Kvalifikacije bodo v četrtek ob 13.30, tekma pa v soboto ob isti uri.

R. K.