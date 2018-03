Prevc se strinja, da je čas za svež veter na čelu reprezentance

Janus: Izjava Kranjca je sebična

25. marec 2018 ob 14:30

Goran Janus je pravkar končano sezono smučarskih skakalcev označil za dobro, Peter Prevc pa je nad zimo, ki jo je končal na zanj skromnem 15. mestu v skupnem seštevku, razočaran.

V tej sezoni slovenski skakalci niso navduševali, kot smo bili to vajeni v zadnjih letih. Sezona, ko je Peter Prevc pred dvema letoma osvojil vse, kar se je dalo, je bila jasno težko ponovljiva, vseeno pa je padec krivulje rezultatov občuten. Slovenci so letos nastopali povprečno, z redkimi prebliski, kot sta bili nepričakovani zmagi Jerneja Damjana in Anžeta Semeniča. Izjema so le poleti, kjer so Slovenci znova dokazali, da tu pa vendarle spadajo v vrh. Obe ekipni tekmi, v Vikersundu in v Planici, so končali na odru za zmagovalce, kar jim na drugih moštvenih preizkušnjah ni uspelo. Izkazali so se tudi na svetovnem prvenstvu v poletih, ko v Oberstdorfu na moštveni tekmi osvojili srebrno medaljo. Toda poleti poskrbijo le za nekoliko lepšo, sicer pa povprečno podobo. Na drugih vrhuncih zime Slovenci niso bili konkurenčni za najvišja mesta. Največje razočaranje so bile prav olimpijske igre. Vrhunec sezone, oziroma kar štiriletnega obdobja, je bil za slovenske skakalce kar nekakšno mučenje. Le Peter Prevc je v Pjongčangu končal v deseterici, a od boja za kolajne – dve je branil iz Sočija – je bil tudi on precej oddaljen. Enako velja za ekipno tekmo.

"Rekel bi, da je sezona dobra. Kot sem poudarjal že v preteklosti, ko smo tudi zmagovali, je zame vsak izid med deset vrhunski. To drži. Vemo pa, da je konkurenca strnjena, veliko je dobrih skakalcev in težko je priti zraven. Težko je vzdrževati in nenehno biti med najboljšimi tremi. Vemo, kakšen je šport in da so sestavni del vzponi in padci. Vesel sem, da je letos prišlo veliko mladih skakalcev. Prihaja do menjave generacije in z njimi je treba biti potrpežljiv," je povedal Janus, ki je mesto glavnega trenerja zasedel pred sedmimi leti. Odkar je glavni trener, so slovenski skakalci, pet različnih, dobili 37 posamičnih tekem (pred njegovim prihodom 29), hkrati pa so pod njegovim vodstvom slavili tudi na vseh devetih moštvenih preizkušnjah do zdaj. Poskrbel je za preporod slovenskih skokov in za najuspešnejše obdobje do zdaj.

Izidi so bili iz sezone v sezono boljši in pod njegovim vodstvom je Peter Prevc osvojil veliki kristalni globus, novoletno turnejo, dve olimpijski kolajni in postal svetovni prvak v poletih, kar je uspelo tudi Robertu Kranjcu. Toda vsaka uspešna zgodba ima svoj konec in tudi Janusova se končuje. Če je vrh dosegla pred dvema letoma s Prevčevo šampionsko sezono, pa je zdaj rezultatski padec občuten. Še lani sta bila dva skakalca med deset v skupnem seštevku, letos pa je bil Peter najboljši na 15. V preteklosti je Janus nekajkrat dejal, da je velika želja pokal narodov, kjer pa Slovenci letos prav tako niso bili konkurenčni najboljšim. Na petem mestu so zaostali za vsemi velesilami, kar je v smučarskih skokih tudi Slovenija. Osvojili so 3.223 točk, kar je skoraj 500 manj kot lani in več kot 2.500 manj kot pred dvema letoma, ko so bili drugi. Številni skakalci se letos niso znašli. Domen Prevc je bil lani najboljši Slovenec v svetovnem pokalu, letos pa je le petkrat osvojil točke. Kranjec in Jurij Tepeš, ki sta bila del A-ekipe, sta točke osvojila le v Planici, celo brez točk je ostal Anže Lanišek. Le Semenič je od postavljene A-ekipe izboljšal svoje izide. Tako so veliko priložnosti dobili skakalci iz mlade in mladinske ekipe, začetek sezone pa je z izidi reševal Damjan, ki je bil član B-moštva.

Sčasoma sledi zasičenost in to je opazno tudi v slovenski ekipi. "Govori se marsikaj, a bomo videli. Zdaj me najprej čakajo pogovori, težko pa kaj rečem," je na vprašanje o menjavi dejal Janus, ki ima pogodbo s Smučarsko zvezo Slovenije sklenjeno do leta 2020. Se je pa ob tem odzval na besede Kranjca, ki je bil v soboto kritičen do glavnih trenerjev slovenske reprezentance: "To želim povedati. Pravila, kakšni so prehodi med A- in B-ekipami, so jasna. Če skačeš v svetovnem pokalu, hkrati ne moreš v celinskem. Prehodi med ekipami so v dogovoru s trenerjem B-ekipe, s katerim smo ves čas v stiku. Čakal sem recimo, da se bodo izidi v celinskem pokalu izboljšali, a se niso. Normalno, da tako ni bil v ekipi. Osebno in vsi v timu smo nad to izjavo razočarani. Sebična izjava." Ali bo sodelovanje med njima v prihodnosti še mogoče? Robiju je čestital za planiške nastope in ga tudi postavil v ekipo, kar daje odgovor na to vprašanje.

Peter Prevc: Nad sezono sem razočaran

"Popraviti bo treba delo nog in elastičnost, ki mu je letos manjkala. Peter ni isti, kot je bil takrat, ko je zmagoval. Stvari se nabirajo, ko so vse poletje naokoli. Ilka Štuhec je primer, kaj se lahko zgodi, če je vse natempirano. Vendar je Peter šampion, zelo močan in še vedno mlad," je Janus dodal o najstarejšem izmed bratov Prevc. Peter je bil letos znova najboljši Slovenec v svetovnem pokalu, kjer je v skupnem seštevku ob koncu prehitel Damjana, toda zasedel je zanj skromno 15. mesto. "Glede na to, da je to najslabši skupni rezultat po letu 2012, pa še takrat sem izpustil en mesec, mogoče celo najboljšega, sem nedvomno razočaran. Ne morem biti zadovoljen. Ko veš, kaj lahko narediš, gledaš, kakšne napake delaš in kakšne rezultate dosegaš, potem pa malce izračunaš, kaj bi bilo, če bi bilo, si težko prav dobre volje," je črto pod sezono potegnil 25-letni skakalec iz Dolenje vasi, ki je bil v zadnjih petih letih poleg skupne zmage v seštevku svetovnega pokala še dvakrat drugi ter po enkrat sedmi in deveti.

Le enkrat letos se je prebil na oder za zmagovalce, ko je bil v Zakopanah tretji, sedemkrat pa je končal v prvi deseterici, tudi na zadnji tekmi v Planici, ko je bil osmi. Večkrat je med sezono dejal, da je raven skokov na treningih visoka, da je pokazal nekaj pravih skokov, a je zaman iskal potrditev z dobrim izidom na tekmi. "Ves čas verjameš, da se boš naslednjo tekmo izboljšal, in se vrtiš okoli osmega mesta. Malce čakaš, da bo šlo na bolje in si na primer peti, potem pa te nekaj udari po glavi in si 12. ter znova se mučiš en mesec, da prideš do osmega mesta. Potem pa tako naprej. Je težko. Z mize naredim napako, ko se malce zaletim. Tam zagotovo izgubim pol metra in zato se je treba bolj v zraku boriti. Če odskočiš kot Kamil Stoch, pa se v zraku le namestiš in gre samo. Zdaj je najprej na vrsti počitek, zagotovo pa bodo sledile kakšne spremembe, vsaj v načinu kondicijske priprave."

Tudi Planica, kjer je že štirikrat zmagal in je bila pred dvema letoma pika na i dominantni sezoni, je minila torej v slogu celotne sezone, povprečno in brez presežkov. "Če ti v sezoni ne gre, si lahko kritičen do vsega. Nočem stvari komentirati. Zdaj je konec sezone in počakajmo nekaj dni, potem bomo pa videli, v kakšno smer se bodo stvari odvijale," je dodal Peter Prevc. Na vprašanje, ali misli, da je v trenerskem štabu potreben svež veter, odgovoril: "Mislim da."

