Prezelj nasledil Fredericksa v delovni skupini IAAF

Skupina preiskuje ruski doping

6. marec 2017 ob 22:49

Monte Carlo - STA

Slovenski rekorder v skoku v višino Rožle Prezelj je nasledil nekdanjega namibijskega šprinterja Frankieja Fredericksa v posebni delovni skupini Mednarodne atletske zveze.

Skupina preiskuje ruski doping. Fredericks je zaradi obtožb v aferi Rio iz skupine izstopil.

Prezelj je že predsednik atletske komisije IAAF in s tem član sveta mednarodne zveze. Na nov položaj ga je imenoval predsednik IAAF Sebastian Coe. V komisiji, ki med drugim pripravlja merila in po njih odloča, kateri ruski atlet ali atletinja lahko nastopa na mednarodnih tekmovanjih po izključitvi ruske atletike zaradi s strani države podprtega dopinškega sistema, so še predsednik Norvežan Rune Andersen in člani sveta IAAF Kanadčanka Abby Hoffman, Italijanka Anna Riccardi in Geoff Gardner iz Norfolškega otočja.

"Odločil sem se, da izstopim iz delovne skupine IAAF, tako da njeno delo ne bo omadeževano z obtožbami, ki jih je z menoj povezal Le Monde," je ob odstopu dejal Fredericks.

Časnik Le Monde je poročal, da je Fredericks prejel skoraj 300.000 ameriških dolarjev v povezavi s korupcijo v mednarodnem športu, ki je brazilskemu Riu de Janeiru zagotovila pridobitev olimpijskih iger 2016.

Fredericks je neposredno po obtožbah pozval etično komisijo Mednarodni olimpijski komite (Mok), da primer temeljito preišče in popolnoma razjasni, kaj se je dogajalo, svojo vpletenost pa ostro zanikal.

Le Monde, ki se je skliceval na ameriške davčne organe, je poročal, da naj bi Papa Massata Diack, sicer sin nekdanjega predsednika IAAF Lamina Diacka, 2. oktobra 2009 nakazal 299.300 dolarjev na račun podjetja na Sejšelih, pri tem pa je bila razkrita povezava s Fredericksom, ki je bil v volilni komisiji Moka ob izboru prireditelja OI 2016.

