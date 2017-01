Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Odbojkarice Keme iz Puconcev so s 3:2 ugnale Koprčanke. Foto: Foto Čiček Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri odbojkarjih le še ena neznanka

Pregled ligaškega tekmovanja v odbojki

30. januar 2017 ob 13:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

16. krog državnega odbojkarskega prvenstva tokrat ni postregel z derbijem. Tudi vse ekipe so upravičile vlogo favorita in dobile srečanja.

Omeniti velja predvsem novo zmago odbojkarjev Hoč, ki so bili v maratonskem obračunu s 3:2 boljši od Salonita, pri čemer se je zadnji niz končal z zmago domačih s 40:38. Ekipa, ki je še lani igrala v drugoligaški konkurenci, se je z dobrimi predstavami zasidrala na visokem četrtem mestu v prvenstveni razvrstitvi, medtem ko so Kanalci s porazom praktično že zapravili možnost za uvrstitev v modro skupino.

V nasprotju z Mariborčani, ki jim je uspelo odpor ravenskega Fužinarja zlomiti po več kot dveh urah igre in so si z novima točkama teoretično že zagotovili mesto med najboljšo šesterico.

Modra skupina se nasmiha še Krki, medtem ko je dva kroga pred koncem rednega dela prvenstva že znano, da bodo v zeleni skupini igrale ekipe Panvita Pomgrad, SIP Šempeter in Fužinar Sij Metal Ravne.

16. krog, moški:

CALCIT VOLLEYBALL - KRKA

3:0 (18, 19, 19)

MARIBOR - FUŽINAR METAL RAVNE

3:2 (22, -20, 18, -23, 15)

PANVITA POMGRAD - TRIGLAV KRANJ

0:3 (-20, -22, -21)

ACH VOLLEY - SIP ŠEMPETER

3:0 (17, 22, 16)

HOČE - SALONIT ANHOVO

3:1 (-17, 23, 24, 38)

Lestvica: ACH VOLLEY 17 16 1 47 točk CALCIT VOLLEYBALL 16 13 3 40 TRIGLAV 17 12 5 35 HOČE 16 10 6 28 MARIBOR 16 9 7 24 KRKA 16 8 8 23 SALONIT ANHOVO 16 6 10 20 PANVITA POMGRAD 16 4 12 14 SIP ŠEMPETER 16 2 14 8 SIJ FUŽINAR METAL 16 1 15 4



Pri ženskah je bilo v Novi Gorici pričakovati derbi med domačim GEN-I Volleyjem in Novo KBM Branik, a imajo v novogoriški vrsti v letošnji sezoni veliko smole s poškodbami, saj trener Alen Bektašević ne more več računati na podajalko Zalo Zbičajnik in izkušeno sprejemalko Anito Petho. Gostovanje na Primorskem je bilo za mariborsko vrsto, ki je trenutno v zelo dobri formi, bolj kot ne formalnost.

Manj prepričljiv je bil Calcit Volleyball, ki se je v obračunu z mestnimi tekmicami reševal že v prvem nizu, ko so odbojkarice Volleyball Ljubljane vodile s 23:20, nato pa iz rok izpustil tudi tretji niz. Kljub temu je Calcit slavil s 3:1 in ostaja na prvem mestu lestvice. Za največje presenečenje so v tem krogu sicer poskrbele igralke Luke Koper, ki so na gostovanju pri Puconcih prišle do točke. Za to je najbolj zaslužna Dajana Lucas, ki je dosegla kar 25 točk, 12 jih je dodala Victoria Dakin. V vrstah Keme so bile tudi tokrat najbolj prepričljive Katja Karin Pintarič (20 točk), Nina Kovač (15 točk) in Iva Škraban (14 točk).

13. krog, ženske:

KEMA PUCONCI - LUKA KOPER

3:2 (-17, 10, -21, 23, 10)

CALCIT LJUBLJANA - VOLLEYBALL LJUBLJANA

3:1 (24, 14, -21, 12)

GEN-I VOLLEY - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-18, -18, -17)

MISLINJA - FORMULA FORMIS

0:3 (-15, -9, -21)

ZGORNJA GORENJSKA - ALIANSA ŠEMPETER

0:3 (-23, -13, -17)

Lestvica: CALCIT LJUBLJANA 12 11 1 33 točk NOVA KBM BRANIK 12 11 1 33 GEN-I VOLLEY 13 8 5 25 FORMULA FORMIS 13 7 6 24 ALIANSA ŠEMPETER 13 7 6 21 VOLLEYBALL LJUBLJANA 13 8 5 20 KEMA PUCONCI 13 7 6 19 ZGORNJA GORENJSKA 13 4 9 12 LUKA KOPER 13 1 12 4 MISLINJA 13 0 13 1