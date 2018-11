Matej Jug je Mariborčane razjezil na zadnjem derbiju v Ljudskem vrtu. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Nekdanji sodnik Ploj o up... Dodaj v

Pri Olimpiji ogorčeni nad obtožbami nekdanjega sodnika Ploja, da je v privilegiranem položaju

Odprto pismo vodstva zmajev

12. november 2018 ob 20:00

Vodstvo Olimpije se je ostro odzvalo na obtožbe nekaterih posameznikov, da je v primerjavi z drugimi slovenskimi nogometnimi prvoligaši v privilegiranem položaju in da so njeni uspehi plod sodniških zarot.

Nogometni zvezi Slovenije, Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije in domačim medijem je poslalo odprto pismo.

"Zdi se nam zaskrbljujoče in ponižujoče, da nekdanji sodnik brez pomislekov in brez dokazov mirno popljuva organizacijo, katere del je bil vrsto let. Da ji pripiše nepoštenost in pristranskost, pa je sramotno. Ob tem zatrdi, da česa takšnega ni občutil, a je to po njegovi oceni splošno znana resnica v sodniških krogih," je v odprtem pismu uvodoma zapisal ljubljanski klub, s čimer se je odzval na obtožbe nekdanjega stranskega sodnika Borisa Ploja.

V petek je za TV Slovenija spregovoril o sojenju na tekmah Prve lige. Ploj je med drugim dejal, da se "vse sporne zadeve praviloma dosojajo v korist Olimpije" in "da imajo vsi sodniki v podzavesti, da bodo v primeru, da oškodujejo Olimpijo, nekaj časa na hladnem".

V ljubljanski ekipi so prepričani, da se nekateri klubi in posamezniki trudijo dokazati, da je Olimpija privilegirana in da so njeni uspehi plod sodniških zarot, na kar so pred časom "namignili" tudi iz tabora njenih največjih tekmecev iz Maribora. V ljubljanskem klubu so ogorčeni nad dejstvom, da se sodniška organizacija in Nogometna zveza Slovenije nista odzvali na takšno grobo blatenje.

"Trditve, da so sodniki, ki ne sodijo v prid NK Olimpija Ljubljana, za to kaznovani, so resne obtožbe, mimo katerih v našem klubu žal ne moremo. Glede na to, da o tem, kdo sodi Olimpiji in ostalim klubom, odloča izključno sodniška organizacija, je po tem prispevku moč soditi, da prav ona izvaja pritisk na sodnike in jih sili, da sodijo v korist Olimpije," so zapisali v ljubljanski ekipi.

"Apeliramo na sodniško organizacijo in nogometno zvezo Slovenije, da tem sramotnim obtožbam naredi konec. V kolikor ni prepozno. Žalostno je namreč, da se v letu 2018 po tekmah med Mariborom in Olimpijo ter Olimpijo in Domžalami, na katerih je skupno padlo 11 golov, namesto o izjemnem nogometu pogovarjamo o sodnikih. Evropsko priznanih in uveljavljenih sodnikih," je zapisala ljubljanska ekipa, ki je v zadnjih treh sezonah osvojila dva naslova državnega prvaka.

