Pričakovali gala večer, na koncu pa komajda izvlekli tri točke

Alaves se je na Camp Nouu izkazal za žilavega nasprotnika

28. januar 2018 ob 23:05

Barcelona - MMC RTV SLO

Navijači nogometašev Barcelone so na Camp Nouu pričakovali nov gala večer in sanjski ligaški debi Phila Coutinha, na koncu pa so njihovi ljubljenci komajda izvlekli zmago nad Alavesem (2:1).

Katalonci tako tudi po 21. krogu ostajajo brez ligaškega poraza v letošnji sezoni. Z izjemnim zadetkom iz prostega strela z roba kazenskega prostora je Barco rešil kdo drug kot Lionel Messi v 84. minuti. Prosti strel je bil sicer dosojen v dvomljivih okoliščinah, saj naj bi bil rezervist Paco Alcacer v času prekrška, zaradi katerega je bil dosojen prosti strel, v prepovedanem položaju. Argentinski superzvezdnik je bil blizu že v prvem polčasu, a je njegov izreden poskus v 42. minuti s pomočjo vratnice gostujoči vratar Fernando Pacheco odbil.

Takrat so Katalonci že zaostajali z 0:1, potem ko je bliskoviti protinapad v 23. minuti zaključil John Guidetti. Barca se je mučila z nasprotnikovo obrambo, zares pa zaigrala šele po menjavah domačega stratega Ernesta Valverdeja, ki je v igro poslal svoja glavna bočna branilca Sergia Roberta in Jordija Albo. Coutinho, pregrešno drag januarski nakup iz Liverpoola, je odšel na klop v 66. minuti.

Barca je izenačila v 72. minuti, ko je po lepem preigravanju Andresa Inieste in podaji z leve strani na daljšo vratnico z izjemnim volejem zadel Luis Suarez. Alaves je verjetno neupravičeno ostal brez dosojene enajstmetrovke, potem ko je žoga v 88. minuti po strelu Munirja domačega branilca Samuela Umtitija zadela v roko.

Špansko prvenstvo, 21. krog:

BARCELONA - ALAVES 2:1 (0:1)

Suarez 72., Messi 84.; Guidetti 23.

Barcelona: ter Stegen; Semedo (52./Roberto), Pique, Umtiti, Digne (52./Alba), Coutinho (66./Alcacer), Paulinho, Rakitić, Iniesta, Suarez, Messi.

Alaves: Pacheco; Ruano, Laguardia, Maripan, Duarte, (89./Demirović), Pérez (63./Pedraza), Medran, Wakaso, Gomez, Guidetti (75./Munir), Sobrino.

Sodnik: Ignacio Iglesias Villanueva

LEGANES - ESPANYOL 3:2 (1:0)

Hermoso 11./ag, 82./ag, Guerrero 69.;

Navarro 49., Hermoso 88.



ATLETICO MADRID - LAS PALMAS 3:0 (0:0)

Griezmann 61., Torres 73., Thomas 88.

Oblak (Atletico Madrid) je branil vso tekmo.



SEVILLA - GETAFE 1:1 (0:0)

Muriel 72.; Angel 93.

Odigrano v soboto:

ATHLETIC BILBAO - EIBAR 1:1 (0:0)

Aduriz 50.; Kike 73.

DEPORTIVO - LEVANTE 2:2 (2:0)

Adrian 19., Andone 45.; Ivi 80., 84.

RK: Borges 34./Deportivo



VALENCIA - REAL MADRID 1:4 (0:2)

Santi Mina 59.; Ronaldo 16./11-m, 38./11-m, Marcelo 84., Kroos 89.



MALAGA - GIRONA 0:0

RK: Castro 78./Malaga



VILLARREAL - REAL SOCIEDAD 4:2 (4:1)

Ruiz 5., Fornals 17., Bacca 20., Castillejo 34.; Llorente 24., Willian Jose 58.

Ponedeljek ob 21.00:

CELTA VIGO - BETIS

Lestvica: BARCELONA 21 18 3 0 59:10 57 ATLETICO MADRID 21 13 7 1 32:9 46 VALENCIA 21 12 4 5 42:25 40 REAL MADRID 20 11 5 4 43:19 38 VILLARREAL 21 11 4 6 32:24 37 SEVILLA 21 10 3 8 27:29 33 EIBAR 21 8 5 8 26:33 29 CELTA VIGO 20 8 4 8 35:28 28 GETAFE 21 7 7 7 26:21 28 GIRONA 21 7 7 7 29:29 28 LEGANES 20 8 4 8 20:21 28 ATHLETIC BILBAO 21 6 9 6 24:23 27 REAL BETIS 20 8 3 9 33:41 27 ESPANYOL 21 6 6 9 18:28 24 REAL SOCIEDAD 21 6 5 10 36:40 23 LEVANTE 21 3 10 8 18:30 19 ALAVES 21 6 1 14 17:31 19 DEPORTIVO 21 4 5 12 24:46 17 LAS PALMAS 21 4 2 15 16:50 14 MALAGA 21 3 4 14 14:34 13

