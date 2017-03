Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kolesarski klub Izvir Vipava bo 2. aprila organiziral četrto izvedbo dirke Slap-Lože. Foto: izvir-klub.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Začetek tekmovalne sezone za amaterske kolesarje

Odprtje sezone letos v Vipavski dolini s 4. dirko Slap-Lože

23. marec 2017 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

S četrto dirko Slap-Lože se bo v nedeljo, 2. aprila, začela nova sezona Pokala Slovenije za amaterske kolesarje. Letos se, prvič od začetka Pokala Slovenije, sezona začenja na Primorskem, točneje v Vipavski dolini.

Štart in cilj dirke bosta v vasi Slap pri Vipavi. Med potjo skozi vinograde in sadovnjake bodo kolesarji nekajkrat premagali manjše, nekajdesetmetrske klance, trasa pa se konča s sklepnim, približno 400-metrskim klancem. Ta napravi selekcijo in razbije skupino na več delov ter tako popestri dirko.

Dirka je organizirana v dveh startih, od tega kolesarke v kategorijah Ženske in kolesarji v kategorijah med Masters E in Masters I startajo prvi, ob 12. uri, in odpeljejo 10 krogov (42 km). Mlajše kategorije Amater in Masters od A do D startajo v drugem startu in dirko začnejo 15 minut po prihodu zadnjega tekmovalca iz prvega starta v cilj. Tekmovalci v drugem startu odpeljejo 15 krogov (63 km).

Kolesarstvo v Sloveniji vsako leto rezultatsko napreduje tudi na dirkah najvišjega ranga, čeprav je dirk za vse selekcije razmeroma malo ali nič, je ta športna zvrst vse bolj popularna. V naši državi ima kolesarstvo odlične naravne danosti ob terenih in trasah potencialnih kolesarskih prireditev, dirk ali lokacij za treninge. Mednje nedvomno spada tudi Vipavska dolina s širšo okolico, kjer je kolesarjenje mogoče v prav vsakem letnem času.

Organizator KK Izvir Vipava je znan po tem, da tekmovalcem vedno skuša ponuditi zanimive dirke. Kot običajno tudi letos obljubljajo dobro organizacijo in privlačne nagrade za najboljše v vseh kategorijah.

K sodelovanju na dirki so vabljeni tako tekmovalci kot gledalci. Za vsakega se ob progi najde zanimivo mesto za spremljanje zanimive kolesarske prireditve.

T. O.