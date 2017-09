Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 91 glasov Ocenite to novico! Številni navijači prihajajo v Ljubljano z vlaki. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MMCživo: Poln Kongresni trg čaka junake, junaki se bližajo Brniku

Ob 18.45 pristanek na Brniku

18. september 2017 ob 07:51,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji se po veličastnem naslovu evropskega prvaka danes vračajo v domovino. Vsak njihov korak od pristanka letala boste po 18. uri spremljali v neposrednem prenosu na MMC TV.

Dvanajsterica herojev bo predvidoma ob 18.45 z zlatim tovorom pristala na brniškem letališču. Ob 20. uri vsi na Kongresni trg pozdravit JUNAKE! Organizatorji sporočajo, da bo Slovenska cesta zaprta. Od 17. ure naprej bodo avtobusi mestnega potniškega prometa brezplačni, prav tako P+R. Navijači (pogoj so navijaški rekviziti) lahko brezplačno pridejo v Ljubljano z vlakom.

Prenos z brniškega letališča, pot do Ljubljane in sprejem na Kongresnem trgu boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na tej spletni strani.

Spremljajte dogajanje tudi na časovnici Facebook RTVSLO.si - Šport.



Zgodovinski dan smo na MMC-ju pospremili v obliki MMCživo, enako bomo to storili tudi danes, ko boste v tej novici lahko spremljali številne odzive in vtise po največjem uspehu slovenskega ekipnega športa. Bogate vsebine lahko spremljate tudi na frekvencah Vala 202 in TV Slovenija.

S. J.