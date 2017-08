Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jeseniški hokejisti imajo močno zasedbo in bodo v vlogi favoritov. Foto: HDD Jesenice Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihodnji teden v Celju boj hokejistov za pokalno lovoriko

Žreb bo v ponedeljek ob 12.00

31. avgust 2017 ob 18:44

Celje - MMC RTV SLO

Prihodnji teden se začenja nova hokejska sezona v članski konkurenci. Na sporedu bo turnir za Pokal Slovenije, ki bo potekal od 7. do 10. septembra v Celju.

V preteklih dveh sezonah je bilo tekmovanje za pokalno lovoriko zelo razpotegnjeno, lani sploh niso našli termina za finalno tekmo. V tretji izvedbi bo za vse na sporedu turnir na začetku tekmovalne sezone. Ljubitelji hokeja bodo v štirih tekmovalnih dneh imeli možnost na enem mestu videti vse slovenske članske ekipe. Takšen način tekmovanja je poenostavil organizacijo, saj so bili v preteklih dveh letih pogosto prestavljeni termini tekmovalnih dni.

Za naslov pokalnega zmagovalca v sezoni 2017/18 se bodo potegovali: HDD Sij Acroni Jesenice, HK Olimpija, HK Playboy Slavija, HK Triglav, HK ECE Celje, HK MK Bled, HDK Maribor in HD Mladi Jesenice.

Železarji favoriti za naslov

Veliki favoriti bodo hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic, ki so prejšnji konec tedna odigrali dve tekmi na prijateljskem turnirju za Gösserjev pokal v Kapfenbergu. V polfinalu so po kazenskih strelih s 3:2 premagali ekipo iz druge slovaške lige Trnava Gladiators. Na sobotni finalni tekmi so železarji s 5:3 premagali južnotirolsko ekipo HC Neumarkt. Poškodoval se je Nik Pem, ki ima izpahnjeno ramo.

Žreb bo v ponedeljek ob 12.00 na Starem gradu v Celju organiziral javno žrebanje pokalnih parov, ki se bodo pomerili za pokalno lovoriko.

Vstopnice za celoten igralni dan po enotni ceni lahko kupite na blagajni Ledene dvorane v Celju. Mlajši od 18 let imajo vstop prost.

Četrtek, 7. septembra:

16.30 - četrtfinale 1

20.00 - četrtfinale 2

Petek, 8. septembra:

16.30 - četrtfinale 3

20.00 - četrtfinale 4

Sobota, 9. septembra:

16:30 - polfinale 1

20:00 - polfinale 2

Nedelja, 10. septembra:

18:00 - finale

A. G.