Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Bor Pavlovčič je na posamični tekmi osvojil četrto mesto. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihodnost je svetla: mladi skakalci svetovni prvaki

Pavlovčič je vzdržal

4. februar 2017 ob 11:21

Park City - MMC RTV SLO/STA

Slovenski skakalni upi Žiga Jelar, Tilen Bartol, Aljaž Osterc in Bor Pavlovčič so v Park Cityju postali mladinski svetovni prvaki.

Mladi Slovenci so imeli v boju za zmago le enega resnega tekmeca, to so bili Nemci, ki so zaostali za 3,3 točke. Bronasti Avstrijci so zaostali več kot za 30 točk.

Za Slovence je najprej skakal Žiga Jelar, ki je tekmo odlično odprl in naše z 89,5 metra popeljal v vodstvo, ki ga je nato potrdil najboljši posameznik tekme Tilen Bartol. Slovenijo je na vrhu tudi po tretji skupini prve serije zadržal Aljaž Osterc, ki je v ekipi zamenjal diskvalificiranega na posamični tekmi, Roka Tarmana. Vodstvo Slovenije po prvi seriji je z 91,5 metra potrdil Bor Pavlovčič. Slovenci so pred Nemci imeli 9,7 točke naskoka, Avstrijci so zaostajali že skoraj 30 točk.

V finalni seriji je Jelar skočil 86 metrov in še pridobil 0,6 točke v primerjavi z Nemci, še bolj pa je z 91,5 metra prednost povečal Bartol, ki je Tima Fuchsa premagal za 6,9 točke. V tretji skupini je Osterc poskrbel za dramo pred zadnjim skokom, saj je proti Felixu Hoffmannu izgubil 9,3 točke in vse se je odločalo z zadnjim, osmim skokom.

Constantin Schmid je s 87 metri vrgel rokavico Pavlovčiču, ki je skočil 90,5 metra. Schmid je dobil kar 12,4 točke pribitka, Pavlovčič pa 1,2 točke odbitka in seštevanje se je začelo. Na koncu je zbir točk pri Slovencih pokazal 932,2 točke, pri Nemcih pa 929,0 točke in slavje slovenskih mladih orlov se je lahko začelo.

Da je prihodnost slovenskega skakanja svetla, so pred tem pokazale tudi ženske, ki so osvojile srebrno medaljo, boljše so bile le Nemke.

Do konca prvenstva bo na sporedu le še mešana tekma.

S. J.