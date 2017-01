Prihodnost se je začela

Novinar Vala 202 Uroš Volk iz Pariza

25. januar 2017 ob 09:22

Pariz - MMC RTV SLO

21 dni je slovenska rokometna reprezentanca že v Franciji in ni se še naveličala. Slovenijo je zapustila z veliko naših dvomov, ki jih, če smo čisto pošteni, ni razkadila niti prevlada nad Rusijo.

A če jih ni tista, jih je ta v četrtfinalu proti Katarju. Skozi slovenska rokometna očala je pogled rožnat. "V življenju moraš biti predrzen, moraš si želeti nekaj več. Mi smo tako dolgo tu, da smo si rekli, zakaj ne bi ostali še kakšen dan več. Danes smo imeli izjemno priložnost, ki smo jo zgrabili. V življenju ne dobiš veliko takih priložnosti, zdaj ko smo tako blizu, ne vem, zakaj ne bi osvojili medalje."



Selektor Veselin Vujović se zaveda, da je posel, ki ga opravlja, vedno hoja po robu. Kritikov nas je vedno dovolj, tako kot nas je vedno dovolj tudi tistih, ki se znamo veseliti. "Vse, kar delam, je, da vlagam v prihodnost," pravi po torkovi popolni prevladi proti svetovnim prvakom v prvih 45 minutah četrtfinala.

"Prihodnost se je začela. Mi smo s preteklostjo razčistili, kar je pomembno. Nismo sužnji tradicij, veličin in imamo le dve pravili: Prvo, Vujo ima vedno prav, in drugo, če ti ni kaj jasno, se vrni na prvega. Tako je veliko lažje delovati," je povedal Vujović in v smehu dodal: "Ko zmaguješ, takrat funkcionira vse."

Ko zmaguješ, je vedno vse lepo in prav. Receptor v našem hotelu že ve, da bomo tudi slovenski novinarji ostali dlje. Zdaj tudi nas čaka podobno naporna tekma za izjave s francoskimi kolegi, ki bodo v izraziti številčni premoči. A ko si dobre volje in gledaš skozi rožnata očala, te nič ne zmoti. Takšne priložnosti pa so redke.

Slovenski rokometaši se bodo v zgodnjih popoldanskih urah znova znašli pod soji žarometov. Na voljo bodo vsem akreditiranim novinarjem v tiskovnem središču v dvorani Bercy, tako kot vsi polfinalisti iz Francije, Hrvaške in Norveške. Vujovićevi izbranci se bodo predstavili ob 14. uri, njihovi polfinalni tekmeci Francozi pa dve uri pozneje.

Uroš Volk