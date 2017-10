Prijateljska rokometna tekma: Slovenija - Hrvaška

Generalka: tekme rokometnih legend

26. oktober 2017 ob 14:05,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 18:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski rokometaši se na prijateljski tekmi v Stožicah pred 6.000 gledalci na prijateljski tekmi merijo s Hrvaško. Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Reprezentanci sta se zadnjič pomerili januarja na svetovnem prvenstvu, ko je Slovenija v dvoboju za tretje mesto v pariškem Bercyju po neverjetnem preobratu prišla do prve medalje na SP-jih v moštvenih športih.

Domača izbrana vrsta je oslabljena, manjkajo številni nosilci igre, kot so Jure Dolenec, Vid Poteko, Jan Grebenc in Borut Mačkovšek. Po dogovoru s hrvaškim taborom bo lahko nastopilo po 18 igralcev vsake ekipe. Čez dva dneva sledi še en prijateljski obračun Slovenije in Hrvaške, takrat v zagrebški Areni.

Stožice so že vse popoldne popolnoma rokometno obarvane. Pomerili so se že slovenski rokometaši, ki so zaznamovali slovensko rokometno preteklost. Snidenje rokometnih veteranov - nekateri od njih še vedno igrajo (Uroš Zorman, Luka Žvižej, Dušan Podpečan, Matjaž Brumen ...), nekateri so zapluli v trenerske vode (Uroš Šerbec, Boštjan Ficko, Aleš Pajovič, Zoran Jovičić, Roman Šavrič ...), nekateri so v roke prijeli tudi komentatorske mikrofone (Roman Pungartnik, Tomaž Tomšič ...), nekateri so v Slovenijo prišli iz tujine (Sergej Rutenka, Tominec ... ) - je bilo prisrčno, legende so obudile številne spomine.

Na dogodku Pozdrav legendam je nastopilo 44 rokometašev, ki so zastopali slovenske barve v zadnjih 25 letih. Nastopile so štiri selekcije, ki so jih vodili nekdanji selektorji Leopold Jeras, Matjaž Tominec, Boris Denič, Slavko Ivezič, Niko Markovič in Tone Tiselj. Dogodek je imel humanitarno noto, celoten izkupiček bo Rokometna zveza Slovenije namenila za zdravljenje nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića.

Pripravljalna tekma, danes ob 18.10:

SLOVENIJA - HRVAŠKA -:- (-:-)

6.000 gledalcev

T. O.