Prijateljska tekma: Nemčija - Anglija 0:0

Poraz Litve v Pragi

22. marec 2017 ob 20:45

Dortmund - MMC RTV SLO

Na prijateljski tekmi v Dortmundu se merita Nemčija in Anglija, ki vodi v skupini F kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018, kjer igra tudi Slovenija. To je poslovilna reprezentančna tekma Lukasa Podolskega.

Sodnik na stadionu Wetsfalen je Damir Skomina.

Nogometaši Litve, ki v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji igrajo v isti skupini kot Slovenija, so na gostovanju na Češkem izgubili prijateljsko tekmo. Čehi so bili boljši s 3:0, gostitelji so vse gole dosegli v drugem polčasu, v katerem je selektor Karol Jarolim v igro poslal povsem drugo zasedbo od tiste, ki je igrala v prvem polčasu.

Gole so dosegli Tomaš Horava v 48. minuti z enajstmetrovke, Jakub Jankto v 64. in Michael Krmenčik v 79. minuti. Tudi Litovci so v drugem polčasu opravili deset zamenjav, večinoma so novi igralci vstopili v 60. minuti, tekmo pa je od začetka do konca odigral le vratar Ernestas Setkus.

Prijateljske tekme, danes ob 20.45:

NEMČIJA - ANGLIJA 0:0 (-:-)

Nemčija: ter Stegen, Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector, Kroos, Weigl, Sane, Podolski, Brandt, Werner.

Anglija: Hart, Cahill, M. Keane, Smalling, Walker, Bertrand, Livermore, Dier, Lallana, Alli, Vardy.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)





ŠKOTSKA - KANADA

ČEŠKA - LITVA 3:0 (0:0)

Horava 48./11-m, Jankto 64., Krmenčik 79.



CIPER - KAZAHSTAN 3:1 (0:1)

Mytidis 56., Katelaris 62., Christofi 66.; Nuserbajev 29.

