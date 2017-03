Prijateljske tekme: Nizozemska - Italija 1:2; Francija - Španija 0:0

Nizozemce danes vodi Fred Grim

28. marec 2017 ob 20:44,

zadnji poseg: 28. marec 2017 ob 21:21

Amsterdam - MMC RTV SLO

Nizozemska se po odhodu selektorja Dannyja Blinda vrača na nogometno zelenico. Na prijateljski tekmi se merijo z Italijo.

Za Blinda, ki je slabo začel kvalifikacije za SP 2018, je bil usoden poraz v Bolgariji, kjer so izgubili z 2:0. Na današnji tekmi bo nizozemske nogometaše vodil Fred Grim, selektor nizozemske reprezentance do 21 let.

Nizozemci pa že iščejo naslednika Blinda, poleg domačih trenerjev Franka de Boerja in Ronalda Koemana nekateri omenjajo tudi Nemca Jürgena Klinsmanna, ki je pred meseci izgubil službo v ameriški reprezentanci.

Med prijateljskimi tekmami bo zanimiv tudi dvoboj med Francijo in Španijo.

PRIJATELJSKE TEKME:

GRUZIJA - LATVIJA 5:0 (2:0)

Ananidze 18., 77., Kvilitaja 32., 68., Arabidze 90.

MAKEDONIJA - BELORUSIJA 3:0 (1:0)

Tričovski 56., Pandev 61., 69.

ESTONIJA - HRVAŠKA 3:0 (1:0)

Luts 1., Vassiljev 82., Zenjov 84.

RUSIJA - BELGIJA 3:3 (1:3)

Vasin 3., Mirančuk 72., Buharov 92.; Mirallas 17., Benteke 42., 45.

Ob 20.30:

AVSTRIJA - FINSKA

Ob 20.45:

IRSKA - ISLANDIJA

NIZOZEMSKA - ITALIJA 1:2 (-:-)

Romagnoli 10./ag, Eder 11., Bonucci 32.

PORTUGALSKA - ŠVEDSKA

Ob 21.00:

FRANCIJA - ŠPANIJA -:- (-:-)

D. S.