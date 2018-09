Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Hrvaški nogometaši so z uvrstitivjo v finale SP-ja obnoreli svoje navijače. Veliko zaslug za to ima tudi Drago Ćosić, ki je komentiral vse tekme reprezentance na HRT-ju. Foto: Reuters Dodaj v

Priljubljeni komentator HRT-ja preprodajal vstopnice?

Grozi mu prekinitev delovnega razmerja

6. september 2018 ob 11:14

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški mediji poročajo o škandalu, v katerega naj bi bila vpletena zaposlena na hrvaški radioteleviziji (HRT). Šlo naj bi za priljubljenega komentatorja Draga Ćosića in koordinatorja Saša Dedića.

Oba sta se znašla v preiskavi Fife zaradi preprodaje vstopnic za finale svetovnega prvenstva v Rusiji med Hrvaško in Francijo.

Krovno združenje evropskih javnih radiotelevizij European Broadcasting Union (EBU) je od Mednarodne nogometne zveze (Fife) prejelo vprašanja, zakaj se vstopnice, ki so jim bile dodeljene, prodajajo na črnem trgu. Vrednost teh vstopnic naj bi na črnem trgu dosegla neverjetnih 20.000 evrov za eno, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki povzema časnik Jutarnji list.

Šlo naj bi za vstopnice, ki naj bi jih HRT dobil od EBU-ja. Do preprodaje vstopnic sicer ni prišlo, saj je Fifa pravočasno preprečila nezakonito prodajo.

Uradnega komentarja HRT še ni bilo. Menda pa naj bi bili predstavniki hrvaške radiotelevizije po pisanju hrvaških medijev osupli, saj niso vedeli, da je kdor koli iz njihove hiše poizvedoval za vstopnice in jih na koncu tudi dobil.

Jutarnji list se sklicuje na neimenovane vire pri Fifi, da naj bi preiskava pokazala, da je v imenu HRT-ja nekdo želel in tudi dobil 40 vstopnic, in sicer nekaj mesecev pred nogometnim prvenstvom. Fifa in EBU naj bi izvedela tudi za identiteto posameznikov, ki sta prevzela vstopnice. To naj bi bila po hrvaških medijih Ćosić in Dedić.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, naj bi oba v svojem zagovoru potrdila, da sta prejela vstopnice, a naj bi zanikala preprodajo, vstopnice naj bi podarila neimenovanim prijateljem, zato ne vesta, kaj se je z njimi nato zgodilo.

Hrvaški mediji še poročajo, da naj bi HRT že sprožil disciplinski postopek proti njima in da jima grozi odpoved delovnega razmerja. Gre sicer za neuradne in nepotrjene informacije.

