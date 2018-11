Primorska po zmagi v Novem mestu na vrhu tudi v DP-ju

Gostje v Štuklju vodili celo tekmo

22. november 2018 ob 22:32

Novo mesto - MMC RTV SLO

Po 6. krogih Lige Nova KBM ima na vrhu kar polovica moštev tekmovanja enak izkupiček, potem ko so košarkarji Sixta Primorske v gosteh s 100:90 premagali Krko.

Koprčani so s četrto zmago prevzeli vodstvo, a imajo enak izkupiček tudi Novomeščani, hkrati pa še Petrol Olimpija, Rogaška in Zlatorog. Šest gostujočih igralcev je v dvorani Leona Štuklja doseglo dvomestno število točk, med katerimi je bil s 16 najboljši Marjan Čakarun, po 15 pa sta jih pristavila Lance Harris in Žan Mark Šiško, ki je v statistiko vpisal tudi devet podaj. 23 točk je pri Krki dal Domen Bratož, 19 pa jih je dodal mladi Miha Škedelj. Tigri so zadeli 14 trojk, izza črte pa so metali kar 70-odstotno.

Primorci so tekmo silovito začeli in povedli z 10:0, Krka pa je prvi koš dosegla šele v peti minut. Dve minuti kasneje je gostujoče vodstvo znašalo že 21:8, po prvi četrtini pa so tigri vodili za 14. Vrsta Simona Petrova je med 17. in 19. minuto po zaslugi Škedlja naredila delni izid 9:0 in do odmora ujela priključek.

Toda v tretji četrtini so pokalni prvaki znova povišali razliko, ki je bila po košu Šiška v 27. minuti znova dvomestna. Pred zadnjimi desetimi minutami je znašala 14 točk, česar gostje, ki so v zadnji četrtini največ vodili za 16, niso zapravili. Ko se je Krka slabe štiri minute pred koncem približala na –3, so hitro odgovorili s štirimi zaporednimi točkami, zatem pa so prednost le še oplemenitili.

6. krog:

KRKA - SIXT PRIMORSKA

90:100 (18:32, 28:19, 21:30, 23:19)

Bratož 23, Škedelj 19, Lalić 15; Čakarun 16, Harris in Šiško po 15, Vončina 14.

Že odigrano:

HELIOS SUNS - ŠENČUR G. GR. DRUŽBA

59:64 (15:16, 19:20, 15:10, 10:18)

Besedić 12, Klavžar 10; R. Rizvić in Pavković po 14, Pavić 12.

HOPSI POLZELA - ŠENTJUR

74:60 (13:14, 19:17, 18:16, 24:13)

Burgett 22, Jack 17; Pešić in Jurček po 11.

PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA

99:81 (21:16, 18:21, 35:23, 25:21)

Lazić 21, Sanon 20, Simonović 19 (11 skokov); Pajić 17, Vašl 15.

ILIRIJA - ZLATOROG

69:80 (17:28, 18:13, 13:20, 21:19)

Heath 23; Gant 19, Thomas 15.

Lestvica SIXT PRIMORSKA 6 4 2 10 KRKA 6 4 2 10 PETROL OLIMPIJA 6 4 2 10 ROGAŠKA 6 4 2 10 ZLATOROG 6 4 2 10 ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA 6 3 3 9 HOPSI POLZELA 6 3 3 9 ŠENTJUR 6 3 3 9 HELIOS SUNS 6 1 5 7 ILIRIJA 6 0 6 6

T. J.