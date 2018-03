Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Sixta Primorske, ki so letos osvojili slovenski pokal, bodo naskakovali uvrstitev v Ligo ABA. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Primorska z zmago nad Krko na Final Four Lige ABA 2

Tudi Novomeščani blizu zaključnega turnirja

15. marec 2018 ob 21:15

Koper - MMC RTV SLO

Košarkarji Sixta Primorske so v 20. krogu Lige ABA 2 z 72:69 na domačem parketu ugnali Krko in si zagotovili mesto na zaključnem turnirju.

Tudi Novomeščani so dva kroga pred koncem na dobri poti, da si zagotovijo mesto na zaključnem turnirju. Turnir bo sicer v Čačku gostil vodilni Borac. Tadej Ferme je bil z 20 točkami prvi strelec tekme. Iz sedmih poskusov je zadel pet trojk. 18 točk je pri Primorski dodal nekdanji košarkar Krke Mirko Mulalić. Pri gostih je bil s 14 točkami najučinkovitejši Marko Jošilo.

Tekmo so Primorci odprli z nizom osmih zaporednih točk. V prvi četrtini je bil za zanesljivo domače vodstvo najbolj zaslužen Mulalić, ki je v vsega sedmih minutah igre dosegel kar 15 točk. Vodstvo so košarkarji v oranžnih dresih nato držali praktično do zadnjih minut. Na glavni odmor so po zadetem metu za tri točke Fermeta odšli z naskokom devetih točk (42:33), pred zadnjimi desetimi minutami pa so imeli tigri še šest točk prednosti (56:50).

Še štiri minute do je semafor Bonifiki po dveh prostih metih Fermeta kazal 67:61 v korist varovancev Jurice Golemca, Alen Hodžić pa je minuto kasneje povišal 69:61. Toda sedemkratni državni prvaki so se vrnili v igro in s polaganjem Žige Dimca poravnali na 69:69. Na začetku zadnje minute je nato Marijan Čakarun zadel en prosti met, po zapravljenem novomeškem napadu pa je bil s črte prostih metov za 72:69 dvakrat uspešen Daniel Vujasinović. Krka je imela napad za izenačenje, vendar je Paola Marinellija blokiral Nejc Zupan.

20. krog:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

72:69 (23:14, 19:19, 14:17, 16:19)

Ferme 20 (5/7 za tri), Mulalić 18, Jošilo 14, Cinac 12.

ROGAŠKA - ZRINJSKI

86:76 (29:19, 18:20, 22:16, 17:21)

Davis 21, Nikolić 19; Igrutinović 18.



BOSNA ROYAL - OHRID 84:82

TEODO TIVAT - LOVĆEN 1947 86:90

DYNAMIC VIP PAY - VRŠAC 93:98

SPLIT - BORAC 80:88



Vrstni red: Borac 35, Primorska 34, Vršac in Krka po 33, Rogaška in Zrinjski po 31, Split in Lovćen po 30 ...

T. J.