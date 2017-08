Pripravljalna tekma košarkarjev: Hrvaška - Slovenija 46:45 (polčas)

Brez Čančarja

12. avgust 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 19:11

Opatija - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji nadaljujejo priprave na evropsko prvenstvo. V Opatiji je njihov nasprotnik Hrvaška.

Varovanci Igorja Kokoškova, prva peterka v sestavi Dragić, Dončić, Prepelič, Murić in Vidmar, so odlično odprli tekmo, po zabijanju Eda Murića pa so vodili že s 7:0. Hrvati so prvi koš dosegli po dveh minutah igre (2:7), za dve točki je zadel Dario Šarić. Slovenci so bili uspešni v napadu, ob koncu 1. četrtine so vodili za šest točk (19:25). Vodstvo so v 2. četrtini še povišali, vodili so za devet točk prednosti (25:34). V zadnjih petih minutah prvega polčasa so gostitelji odigrali veliko boljše, po trojki Krunoslava Simona pa so izenačili (37:37). Reprezentanci sta bili ponovno izenačeni pri rezultatu 42:42, a je še z eno trojko Slovenijo v novo vodstvo povedel Luka Dončić.

V zadnjem napadu prvega polčasa so varovanci Aleksandra Petrovića prišli do prve prednosti na tekmi (46:45).

V prvem polčasu sta blestela Šarić in Dončić.

V slovenski izbrani vrsti danes ne bo igral Anthony Randolph, ki se je soigralcem pridružil tik pred tekmo, vrnil se je s svoje poroke v ZDA, in Vlatko Čančar, ki okreva po poškodbi gležnja, v ekipo pa se je vrnil Matic Rebec, ki je prebolel angino.

Slovenija bo pred odhodom na EP v Helsinke odigrala kar tri prijateljske tekme s Hrvaško. Druga bo v Stožicah 24. avgusta, zadnja pa dan pozneje, a za zaprtimi vrati.

Slovenija bo v nedeljo v Opatiji igrala še z Ukrajino, naslednji teden pa jo čaka prijateljski turnir v Izraelu proti domači vrsti in Turčiji.

PRIPRAVLJALNE TEKME

Danes ob 18.00 (Opatija):

HRVAŠKA - SLOVENIJA

-:- (19:25, 27:20, -:-, -:-)

Nedelja ob 18.00 (Opatija):

SLOVENIJA - UKRAJINA

Petek, 18. avgusta (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA

Sobota, 19. avgusta (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 Stožice

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

