Pripravljalna tekma košarkarjev: Slovenija - Češka 48:41 (polčas)

Randolph tudi danes manjka

6. avgust 2017 ob 11:36,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 21:11

Maribor - MMC RTV SLO

Košarkarji Slovenije so ob 20.15 začeli igrati tretjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom. V Mariboru je tekmec Češka.

Nasprotniki ne morejo računati na Jana Veselyja, ki se je evropskemu prvenstvu odpovedal zaradi naporne klubske sezone pri evropskem prvaku Fenerbahčeju. Vseeno čaka Slovenijo precej težje delo kot v petek proti Madžarski. Pokazati bo treba večjo agresivnost in pozabiti na vročino in morebitno utrujenost.

"Prvič v tem pripravljalnem obdobju bomo odigrali dve tekmi v treh dneh, s tem pa se navajamo na ritem evropskega prvenstva. Češka je boljša reprezentanca kot Madžarska. V svojih vrstah imajo tudi nekaj zvenečih imen, izstopajo Tomaš Satoransky in močna centerska linija," je povedal Jaka Blažič.

Češka je na zadnjem EP-ju osvojila sedmo mesto, v medsebojnih dvobojih pa Slovenija vodi z 8:2. Čehi so v soboto v Mariboru Madžare premagali s 85:51.

Čehi bolje začeli, a so jih Slovenci ujeli

Za gledalce v dvorani Tabor bosta spet največji magnet Goran Dragić in Luka Dončić. Oba sta začela tudi tekmo, ob njima pa so prvi na parket v slovenski izbrani vrsti stopili še: Klemen Prepelič, Gašper Vidmar in Edo Murić. V slovenski izbrani vrsti ni Anthonyja Randolpha, ki se je včeraj v ZDA poročil.

Slovenska reprezentanca je medlo začela srečanje, napadalni Čehi so povedli z 9:2. Slovenija se je v dobri minuti z delnim izidom 7:0 čisto približala, igra v prvi četrtini je bila nato izenačena. Do konca prvega polčasa so si varovanci Igorja Kokoškova priigrali prednost sedmih točk (48:41). Največ točk je v tem delu igre dosegel Dragić (12 točk).

Pokal Adecco, za 1. mesto, danes ob 20.15 (Maribor)

SLOVENIJA - ČEŠKA

-:- (23:24, 25:17, -:-, -:-)

Preostale pripravljalne tekme Slovenije

Sobota, 12. avgusta, ob 18.00 (Opatija)

HRVAŠKA - SLOVENIJA

Nedelja, 13. avgusta (Opatija):

SLOVENIJA - UKRAJINA



Petek, 18. avgusta (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA

Sobota, 19. avgusta (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 Stožice

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

T. O.