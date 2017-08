Pripravljalna tekma: Slovenija - Hrvaška 43:41 (3. četrtina)

Zmaga nad Hrvati dobrodošla za motivacijo pred EP-jem

24. avgust 2017 ob 09:44,

zadnji poseg: 24. avgust 2017 ob 21:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Slovenije bodo imeli proti Hrvatom zadnja preizkusa pred odhodom na evropsko prvenstvo, danes pred razprodanimi Stožicami, v petek pa za zaprtimi vrati, saj sta se tako že pred časom dogovorila oba selektorja.

Izbranci Igorja Kokoškova imajo priložnost, da se pred več kot 10.000 navijači oddolžijo Hrvaški za tesen poraz pred desetimi dnevi na tekmi v Opatiji, hkrati pa si z zmago proti zasedbi Aca Petrovića, ki v teh pripravah še ni doživela poraza, pripravijo lepo popotnico za odhod v Helsinke. Slovenija je na zadnjih štirih tekmah doživela tri poraze. Poleg Hrvaške sta jo premagala še Turčija in Izrael.

Navijači Slovenije v prvem polčasu niso mogli biti popolnoma zadovoljni, saj Slovenci, tekmo so začeli Goran Dragić, Luka Dončić, Gašper Vidmar, Edo Murić in Klemen Prepelić, niso ujeli pravega ritma, imeli so veliko izgubljenih žog, poleg tega pa je pešala obramba. Hrvati so ob koncu prvega polčasa z delnim izidom 10:2 prišli do najvišje prednosti osmih točk (31:39). Nasprotniki so zadeli kar sedem trojk.

"Igramo proti enemu od kandidatov za najvišja mesta na evropskem prvenstvu, zato bo to za nas zagotovo dober test. V Opatiji smo po borbeni predstavi izgubili za štiri točke, tokrat pa verjamem, da nam bo ob pomoči navijačev, ki bodo do zadnjega kotička napolnili dvorano Stožice, uspelo zmagati. Potrebujemo uspeh za motivacijo pred odhodom v Helsinke," je pred tekmo povedal Edo Murić.

PRIPRAVLJALNI TEKMI

Danes ob 20.15 (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA

-:- (19:21, 12:18, -:-, -:-)



Petek (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

R. K.