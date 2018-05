Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Paolo Guerrero je na 86 tekmah za Peru dosegel 32 zadetkov. Foto: EPA Dodaj v

Pritožba v Lozani ni uspela - Guerrero ostal brez svetovnega prvenstva

Peru na mundialu prvič po letu 1982

14. maj 2018 ob 21:42

Lozana

Paolo Guerrero je ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Kapetanu Peruja je Mednarodno športno razsodišče podaljšalo prepoved nastopanja za 14 mesecev.

34-letnemu napadalcu so v vzorcu s 5. oktobra 2017 po kvalifikacijski tekmi z Argentino (0:0) ugotovili vsebnost kokaina. Najprej je Mednarodna nogometna zveza prepovedala nastopanje za eno leto, a je prizivna komisija Fife kazen kmalu zatem prepolovila. Guerrero je nato CAS zaprosil za odpravo kazni, Svetovna protidopinška agencija pa je zahtevala daljšo kazen. V Lozani je opravil še eno zaslišanje 3. maja, danes pa se je komisija odločila za 14-mesečno kazen.

Guerrero se je dokazal v Bundesligi. Med letoma 2004 in 2006 je igral za Bayern, nato pa šest let za Hamburger SV. Med letoma 2012 in 2015 je bil član Corinthiansa, decembra 2012 je klubu priigral naslov svetovnega klubskega prvaka z zadetkom v 69. minuti finalne tekme proti Chelseaju v Jokohami. Zadnje tri sezone je igral za Flamengo.

Peru je v dodatnih kvalifikacijah izločil Novo Zelandijo in si je kot zadnja reprezentanca zagotovil nastop na SP-ju prvič po letu 1982. V skupini C bo igral s Francijo, Avstralijo in Dansko.

A. G.