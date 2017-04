Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mariborčani branijo naslov državnega prvaka. Foto: www.futsal.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Proen Maribor dobil napeto uvodno tekmo finala

Litija zapravila vodstvo z 2:0

21. april 2017 ob 21:57

Maribor - MMC RTV SLO

Igralci mariborskega Proena so na prvi tekmi finala državnega prvenstva v futsalu premagali Litijo s 7:6 po streljanju 6-metrovk, redni del se je končal z 2:2.

Za vodstvo Litijanov je v 13. minuti poskrbel Klemen Duščak, ki je v 21. minuti povišal na 0:2. Gostitelji so se prebudili in v 24. minuti prek povratnika po poškodbi Žige Čeha znižali na 1:2. Vmes so Štajerci ostali še brez vratarja Damirja Puškarja, ki je obnovil poškodbo palca na nogi. V vrata je stopil Florjan Fras. Mariborska mreža se ni več tresla, v 26. minuti pa je Nermin Hasanbegović izenačil na 2:2. To je bil izid po 40 minutah.

Na vrsti so bili streli s šestih metrov. Pri Litiji nista bila uspešna Gašper Vrhovec in Patrik Čujec. Pri Mariborčanih ni zadel le Denis Totošković, odločilni zadetek je dosegel Hasanbegović.

"To je bila prava finalna tekma. Mi smo imeli celo tekmo pod nadzorom, več priložnosti smo si ustvarili, a nismo zadeli. Gostje so prišli na 0:2, a smo jih ujeli in popolnoma zasluženo zmagali. Čeprav so šestmetrovke vedno loterija. Vratar Litije Vid Sever je delal prave čudeže,“ je pojasnil trener Proen Maribora Robert Grdović.

Finale, prva tekma:

PROEN MARIBOR - LITIJA 1:0

* 7:6 (2:2, 0:1)

Čeh 24., Hasanbegović 26.; Duščak 13., 21.

* - po streljanju 6-m



Druga tekma, torek ob 20.00:

PROEN MARIBOR - LITIJA





Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.



Za tretje mesto:

OPLAST - BRONX ŠKOFIJE

3:2 (2:1)

Povratna tekma bo 28. aprila.

A. G.