Projekt OSP – da bodo plezališča še naprej brezplačna

Pomagate lahko s SMS-ji na PROJEKTOSP5 na 1919

11. maj 2018 ob 15:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sloveniji je 120 urejenih naravnih plezališč in 5500 opremljenih plezalnih smeri. Z vse večjim obiskom rastejo tudi potrebe po njihovem vzdrževanju in preopremljanju.

Športno plezanje je zaradi želje po vznemirljivi rekreaciji v naravi in cenovni dostopnosti vse bolj priljubljeno. Plezanje je postalo šport za vsakogar in turistična priložnost, a ob tem ne smemo pozabiti na naravo. Skupina predanih plezalcev, ki želijo plezališča ohraniti varna, dostopna in urejena, je septembra lani pod okriljem Planinske zveze Slovenije zagnala projekt OSP ali Opremimo slovenska plezališča, ki ga koordinira Štefan Wraber:

"Projekt OSP vse obiskovalce plezališč nagovarja k aktivni udeležbi pri njihovi skrbi in k donacijam za Sklad slovenskih plezališč, ki bo prevzel nalogo preopremljanja in urejanja plezalnih smeri in plezališč v Sloveniji. Nadzor nad stanjem opreme v smereh, načrtno, kakovostno in strokovno opremljanje smeri ter reševanje težav z lokalnimi skupnostmi bodo zagotovili ohranitev in razvoj plezališč ter brezskrbne plezalne užitke tudi v prihodnosti."

Sklad plezališč v prihodnjih mesecih načrtuje vzdrževanje in preopremljanje smeri v Črnem Kalu, Mišji peči, Ospu, Bohinjski Beli, pod Reško planino, v Čolnišču, Logarski dolini, Završnici, Turncu in Kotečniku.

"Cilji projekta OSP in sklada plezališč so zagotoviti trajnostni razvoj plezališč, plezalcem še naprej omogočiti njihovo brezplačno in nemoteno uporabo, skrbeti za varnejše plezanje, zmanjšati negativen vpliv plezalcev na naravno okolje in okoliške prebivalce, prav tako pa želimo s primernim plačilom pošteno nagraditi trud opremljevalcev in jih motivirati za preopremljanje dotrajanih smeri," je še povedal Wraber.

Posamezniki lahko projekt podprete z nakazilom, PayPal-donacijo, SMS-sporočilom PROJEKTOSP5 na 1919 ali nakupom majice in ščetke za oprimke z logotipom projekta.

T. O.