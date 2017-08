Proti Sloveniji bo na evropskem prvenstvu igral tudi Rannikko

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Henrik Dettmann znova lahko računa na bogate izkušnje Teema Rannikka. Foto: EPA 20-letni in 213 centimetrov visoki Lauri Markkanen je novi zvezdnik finskega športa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

1. avgust 2017 ob 18:48

Helsinki - MMC RTV SLO

Nekdanji košarkar Olimpije Teemu Rannikko se vrača v finsko izbrano vrsto, ki bo pred domačimi gledalci igrala skupinski del evropskega prvenstva. V Helsinkih se bo pomerila tudi s Slovenijo.

Za susijenge bo 36-letni izkušeni branilec zaigral po treh letih. Nazadnje je bil član izbrane vrste leta 2014 na svetovnem prvenstvu, zatem pa se je zdelo, da je reprezentančno pot zaključil. Zdaj se je odločil za vrnitev. "Lansko sezono in tudi na začetku poletja se nisem mislil vrniti, nato pa sem počasi začel razmišljati o tem. Odločilna je bila poroka Petterija Koponena sredi julija. Ne vem, ali je bil razlog, da sem bil obdan z dobrimi prijatelji, a začel sem razmišljati, da bi se vrnil," je povedal svoj čas najboljši finski košarkar.

Rannikko je poleg omenjenega svetovnega prvenstva s Finsko nastopil tudi na evropskih prvenstvih leta 2011 v Litvi in 2013 v Sloveniji. Finci so obakrat zasedli deveto mesto, v Litvi je Slovenija dobila medsebojni dvoboj, v Ljubljani pa je bila boljša Finska. V Olimpiji je igral med leti 2005 in 2007 ter v sezoni 2012/2013, ko je moči združil z reprezentančnim kolegom Sasujem Salinom, zdaj igralcem evroligaške Unicaje. Rannikko, nekdanji član Himkija in številnih italijanskih klubov, zdaj igra v domovini za Joensuun Katajo.

Kandidat za nastop tudi novi zvezdnik Markkanen

"Res je, da Teemu že nekaj časa ni igral za reprezentanco, a zaradi njegovega košarkarskega IQ-ja in vpliva zunaj igrišča, je še vedno lahko zelo pomemben igralec za nas," je ob tem dejal selektor Henrik Dettmann, ki ima na voljo vse igralce. Prvo ime zadnjih let je branilec Barcelone Petteri Koponen, toda zdaj ima Finska novega prvega zvezdnika, Laurija Markkanena, ki je bil letos na naboru Lige NBA izbran najvišje med Evropejci. Sedmega ga je izbrala Minnesota, a je bil zamenjan v Chicago. Ob vseh do zdaj omenjenih velja omeniti še Jamarja Wilsona, naturaliziranega ameriškega organizatorja igre, ki igra za Estudiantes, in brata Erika ter Alexa Murphyja. Potomca Američana in Finke sta pomembna zaradi višine. Erik se je preizkusil tudi v NBA-ju pri Bullsih, zdaj je član Strasbourga, Alex pa je na kolidžu, kjer je med drugim igral tudi za Duke.

Tilen Jamnik