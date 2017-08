Prva liga: Aluminij - Celje 2:2

Olimpija v soboto gostuje pri Triglavu

4. avgust 2017 ob 17:59,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 19:44

Kidričevo - MMC RTV SLO

Nogometaši Aluminija in Celja odpirajo 4. krog državnega prvenstva. Moštvi sta na lestvici izenačeni pri treh točkah.

Aluminij je v zadnjem krogu visoko izgubil proti Olimpiji (0:4), medtem ko so Celjani z 1:0 ugnali Gorico. Statistika medsebojnih tekem je izrazito na strani Celjanov, ki so na osmih medsebojnih tekmah zmagali šestkrat. Eno srečanje se je končalo z remijem, le enkrat pa je slavil Aluminij.

Vodilna Olimpija in Maribor bosta igrala v soboto oziroma v nedeljo. Ljubljančani bodo v soboto gostovali v Kranju, medtem ko se bodo Mariborčani v Dravogradu pomerili z Ankaranom.

Mojstrovina Žinka s prostega strela

Celjani so v tropskih razmerah, temperature so se povzpele do 37 stopinj, povedli v 31. minuti, ko je Luka Žinko mojstrsko izvedel prosti strel z okoli 25 metrov. Žinko je žogo poslal čez živi zid v zgornji desni kot vrat Luke Janžekoviča. Malo kasneje bi Ilija Martinović skorajda dosegel avtogol, potem ko je preusmeril predložek Lupete v vratarja Janžekovića.

Dangubić zapravil enajstmetrovko

Martinović je v 35. minuti kot zadnji mož obrambe povlekel prodirajočega Filipa Dangubića, tako da mu je glavni sodnik Alen Borošak pokazal rdeči karton, nato pa dosodil še enajstmetrovko. Izvajal jo je Dangubić sam, a je zgrešil okvir vrat.

Vrbanec izenačil na 1:1

In kdor ne da, dobi. V 44. minuti je Žiga Škoflek po preigravanju v kazenskem prostoru gostov padel, tako da je Borošak spet pokazal na belo točko. Zanesljivo jo je izvedel Matic Vrbanec.

Mensah hitro odgovoril Požeg Vancašu

V 74. minuti so Celjani znova povedli. Rudi Požeg Vancaš je z desne strani prodrl v kazenski prostor, preigral Dejana Petrovića, nato pa z diagonalnim strelom po tleh matiral še Janžekoviča. A veselje gostov je bilo kratko, saj je že v naslednjem napadu Ibrahim Mensah po samostojnem prodoru izenačil. A malo kasneje so domači ostali še brez enega igralca - Mateja Rodina, ki je prejel še drugi rumeni karton.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog



Danes ob 18.00:

ALUMINIJ - CELJE 2:2 (1:1)

Vrbanec 44./11-m, Mensah 77.; Žinko 31., Požeg Vancaš 74.

: Martinović 36., Rodin 82./oba Aluminij



Sobota ob 16.50:

TRIGLAV - OLIMPIJA



Ob 20.30:

RUDAR - KRŠKO



Nedelja ob 16.50:

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR



Ob 20.00:

DOMŽALE - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 3 3 0 0 9:1 9 MARIBOR 3 3 0 0 5:2 9 DOMŽALE 3 2 0 1 8:3 6 RUDAR 3 2 0 1 5:3 6 KRŠKO 3 1 1 1 5:6 4 ALUMINIJ 3 1 0 2 4:7 3 CELJE 3 1 0 2 2:7 3 TRIGLAV 3 0 2 1 3:4 2 ANKARAN HRVATINI 3 0 1 2 2:6 1 GORICA 3 0 0 3 1:5 0

A. V.