Za uvod v novo sezono Aluminij po preobratu ugnal Celje

V soboto na TV SLO 2 in MMC-ju Gorica - Olimpija

20. julij 2018 ob 17:59,

zadnji poseg: 20. julij 2018 ob 19:57

Kidričevo - MMC RTV SLO

28. sezona državnega nogometnega prvenstva se je začela v Kidričevem, kjer je Aluminij premagal Celje (2:1). Mož odločitve je bil z bele točke Matic Vrbanec.

Tako Aluminij kot Celje v novo sezono vstopata z mladima zasedbama. Kidričani vstopajo v četrto prvoligaško sezono, tretjo v nizu. Lani so bili osmi, prebili pa so se tudi v finale pokala. Celjani so lansko sezono zaključili na pete mestu.



V 14. minuti so gostje povedli. Požeg Vancaš je prodiral v kazenskem prostoru in z leve strani skušal podati pred vrata Mitji Lotriču, ki je utekel, ob podaji pa je žoga v roko zadela Ivana Konteka. Andrej Žnidaršič je brez obotavljanja pokazal na belo točko, enajstmetrovko pa je zanesljivo izvedel Požeg Vancaš. Šest minut kasneje se je zatresla tudi gostujoča mreža, ko je Erik Gliha s prostega strela podal predložek v kazenski prostor, kjer je Rok Kidrič visoko skočil in žogo pred Elvedinom Džinićem preusmeril za hrbet Metodu Jurharju.

Takoj zatem je Lotrič po podaji Požega Vancaša prišel mimo Damirja Grgića, vendar je dobro posredoval Luka Janžekovič. V naslednjem napadu je bilo vroče tudi pred celjskimi vrati. Za hrbet gostujoči obrambi je žogo poslal Nemanja Jakšić. Ibrahim Mensah se je sprehodil po kazenskem prostoru, prišel do strela in žogo že poslal med nogama Jurharju, a je na golovi črti pravočasno posredoval Džinić. V 26. minuti so Celjani izpeljali hitro akcijo, ki jo je začel razigrani Požeg Vancaš. Po desni strani je stekel Janez Pišek, ki je poslal žogo pred vrata, Lotrič je prišel do strela, a se je znova izkazal razpoloženi Janžekovič.

Osem minut kasneje je bil domači vratar na mestu tudi po poskusu Požega Vancaša, ki je do strela z roba kazenskega prostora prišel po lepem preigravanju. Nato sta z Lotričem dobro sodelovala v uigrani akciji po podaji s kota, a je celjska desetica tokrat merila prek vrat. V 36. minuti je z glavo okvir vrat zadel Tilen Pečnik, na drugi strani pa se je prečka zatresla po strelu Dejana Petroviča, ki se je znašel v odličnem položaju v kazenskem prostoru, ko sta si pred tem dvakrat izmenjala žogo z Antonom Rogino.

Gorica - Olimpija na TV SLO 2 in MMC-ju

V soboto bo najprej v Murski Soboti ob težko pričakovani vrnitvi v prvoligaško druščino Mura gostila kranjski Triglav, zatem pa zvečer Olimpija, ki je lani osvojil dvojno domačo krono, začenja obrambo naslova na gostovanju pri Gorici. Dvoboj iz Nove Gorice boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju, kjer si boste vsak krog lahko ogledali eno tekmo. V nedeljo nato podprvak Maribor gostuje v Velenju pri Rudarju, prvi krog pa se bo končal s tekmo Domžale – Krško.

Prva liga, 1. krog:

ALUMINIJ - CELJE 2:1 (1:1)

Kidrič 20., Vrbanec 59./11-m; Požeg Vancaš 14./11-m

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Grgić, Kontek, Gliha ( 80./Marinšek), Petrovič, Klapan ( 58./Tahiraj), Mensah , Vrbanec , Rogina ( 58./Krajnc), Kidrič .

Celje: Jurhar, Andrejašič, Zaletel ( 80./Lupeta), Džinić, Vidmajer, Cvek, Pungaršek, Pišek ( 61./Novak), Pečnik ( 60./Vizinger), Požeg Vancaš , Lotrič.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Sobota ob 18.00:

MURA - TRIGLAV



Ob 20.15 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

GORICA - OLIMPIJA



Nedelja ob 18.15:

RUDAR - MARIBOR



Ob 20.15:

DOMŽALE - KRŠKO

T. J.