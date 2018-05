Prva liga: Aluminij - Gorica 0:0

Triglav do izjemno pomembnih točk v boju za obstanek

10. maj 2018 ob 15:58,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 17:52

Kidričevo,Kranj - MMC RTV SLO

32. krog Prve lige se zaključuje v Kidričevem, kjer Aluminij gosti Gorico, pred tem pa so nogometaši Triglava na domači zelenici z 1:0 odpravili Celje.

V Kranju je odločitev padla v 76. minuti, ko je Matej Poplatnik po podaji z desne strani streljal, vendar je Elvedin Džinić njegov poskus blokiral. Kranjski napadalec je prišel do odbite žoge in podal pred vrata, kjer se je žoga od rezervista Nejca Pušnika odbila v mrežo. Zmaga nad favoriziranimi Celjani je bila peta Triglava v tej sezoni, s katero so se predzadnjemu Ankaranu približali na točko.

Uvodoma so bili nevarnejši Celjani, v osmi minuti je zgrešil Tilen Pečnik, v 24. minuti pa je s prostega strela z dobrih 20 metrov močno sprožil Tadej Vidmajer, s posredovanjem pa se je izkazal Elvis Džafić. Ta je moral posredovati tudi ob koncu polčasa po strelu Rudija Požega Vancaša z roba kazenskega prostora. Kranjčani so prvič zagrozili v 27. minuti, ko je David Tijanič streljal iz prve z desetih metrov, Metod Jurhar pa je žogo odbil čez gol.

Pet minut pozneje je sam pred Jurharja prišel Matej Poplatnik, a je celjski vratar dobil dvoboj. V 40. minuti je znova od daleč meril Tijanič, žoga pa se je od enega od gostujočih nogometašev odbila čez gol. Prva polovica drugega polčasa je bila nekoliko manj razburljiva. V 53. minuti je sicer Janez Pišek močno sprožil s 30 metrov, a je bil Džafić na mestu, v 67. in 69. minuti pa sta na drugi strani poskušala Poplatnik in Pušnik, v obeh primerih je Jurhar žogo odbil. Po zaostanku Celjani niso resneje ogrozili domačih vrat.

32. krog:

TRIGLAV - CELJE 1:0 (0:0)

Pušnik 76.

Triglav: Džafić, Bukara, Šmit, D. Kryeziu, Elsner, Kuhar ( 60./Bojić), E. Kryeziu , Tijanič, Vokić ( 60./Pušnik ), Poplatnik, Majcen ( 76./Žurga).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner , Džinić, Stojinović, Pišek , Cvek, Požeg Vancaš, Štraus ( 69./Predragović), Pečnik ( 58./Lotrič), Vizinger ( 81./Šauperl).

Sodnik: Damir Skomina (Koper)



Ob 18.00:

ALUMINIJ - GORICA 0:0 (-:-)

Odigrano v sredo:

DOMŽALE - MARIBOR 1:1 (0:0)

2.500; Ibričić 51.; Mulalić 91./ag

ANKARAN HRVATINI - KRŠKO 0:0

50 gledalcev



RUDAR - OLIMPIJA 1:1 (0:1)

900; Vasiljević 88.; Miškić 26.

Lestvica OLIMPIJA 32 21 9 2 55:14 72 MARIBOR 32 21 8 3 66:24 71 DOMŽALE 32 19 6 7 69:28 63 RUDAR 32 13 5 14 44:45 44 CELJE 31 12 8 11 52:43 44 GORICA 31 12 5 14 35:42 41 KRŠKO 32 9 7 16 34:53 34 ALUMINIJ 31 6 9 16 34:56 27 ANKARAN HRVATINI 32 4 10 18 30:77 22 TRIGLAV 31 4 7 20 25:62 19

T. J.