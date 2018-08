Po dveh porazih se je Aluminij vrnil na zmagovite tirnice

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Francesco Tahiraj je v 27. minuti popeljal Aluminij v vodstvo, v 76. minuti pa je postavil končni izid. Foto: www.alesfevzer.com Luka Majcen je dosegel tretji zadetek v tej sezoni. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zmaga Triglava v Celju Sorodne novice Mariboru bi v Stožicah zelo odgovarjal remi Dodaj v

18. avgust 2018 ob 17:59,

zadnji poseg: 18. avgust 2018 ob 22:00

Celje,Kidričevo - MMC RTV SLO

V 5. krogu Prve lige so nogometaši Triglava prvič slavili. S 3:1 so bili boljši od Celja. Aluminij je vknjižil tretjo zmago. Na domači zelenici je s 3:0 odpravil Rudar.

Aluminij je odlično začel sezono, ko je dobil prvi dve tekmi, a je nato – pričakovano – pričakovano klonil proti favoriziranima zasedbama Maribora in Domžal. Rudar je v zadnjem krogu prvič zmagal, ko je bil s 3.2 boljši od Mure. Tudi Velenjčani so klonili proti Mariboru in Domžalam, a v uvodnih dveh krogih sezone.

Triglav prvič v sezoni zmagal

Na stadionu Z'dežele sta se pomerili moštvi, ki letos še nista zmagali. Čeprav so celo več konkretnih akcij imeli Celjani, pa so tri točke domov odnesli nogometaši Triglava, ki so domačo mrežo trikrat zatresli v drugem polčasu. Gostitelji so bili v prvem delu nevarnejši. Imeli so pobudo, priigrali so si več zrelih priložnosti, a niso uspeli premagati razpoloženega Jalna Arka. Največjo priložnost je v 12. minuti zapravil Jucie Lupeta, ki je z ugodnega položaja meril mimo vrat. 11 minut kasneje se mu je ponudila nova lepa, a je dvoboj tokrat dobil Arko.

Čeprav v prvem delu gostje niso resneje ogrozili celjskih vrat, pa so na začetku drugega polčasa povedli. Tekla je druga minuta nadaljevanja, ko se je po prostem strelu Davida Tijanića in napaki celjske obrambe žoga nekoliko srečno odbila do Luke Majcna, ki jo je z levico silovito pospravil pod prečko. V 57. minuti so imeli gostitelji lepo priložnost za izenačenje. V kazenskem prostoru je Lupeto nepravilno oviral Ermin Alić in Asmir Sagrković je pokazal na belo točko. Streljal je Janez Pišek, a se je z obrambo izkazal Arko.

Tri minute kasneje so Kranjčani povišali prednost. Napako je napravil mladi branilec Dušan Stojinović, ki je izgubil žogo. Po levi strani je v kazenski prostor prišel Dickson Afoakwa in dosegel prvi zadetek v Prvi ligi. Deset minut zatem je Tijanić v skoku prišel do žoge, nato pa je podal Egzonu Kryeziuju, ki je z diagonalnim strelom po tleh žogo poslal v malo mrežico. Pet minut kasneje je Juretu Travnerju veselje preprečila vratnica, v 81. minuti pa se je vendarle zatresla gostujoča mreža, ko je po prekršku Drilona Kryeziuja nad Lupeto z bele točke zadel Tadej Vidmajer.

Nedeljski derbi na TV SLO 2 in MMC-ju

V nedeljo se bo 5. krog zaključil z večnim derbijem med Olimpijo in Mariborom. Dvoboj iz Stožic, ki bo ob 20.30, boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Še pred tem bo Mura gostila Krško, Gorica pa Domžale.

5. krog:

CELJE - TRIGLAV 1:3 (0:0)

310; Vidmajer 81./11-m; Majcen 47., Afoakwa 60., E. Kryeziu 69.

V 57. minuti je Arko (Triglav) ubranil 11-m Pišku.

Celje: Jurhar, Travner, Stojinović , Vidmarjer , Andrejašič, Pungeršek ( 73./Cvek), Štraus ( 59./Koritnik), Novak, Pišek, Pečnik ( 41./Ibišević), Lupeta.

Triglav: Arko, Kumer , Alić ( 79./D. Kryeziu), Elsner, Kuhar ( 89./Bojić), Udovič, Tijanić, Afoakwa ( 87/Hasanaj), E. Kryeziu , Mlakar, Majcen .

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

ALUMINIJ - RUDAR 3:0 (1:0)

Tahiraj 27., 76., Rogina 51.



Nedelja ob 16.00:

MURA - KRŠKO



Ob 18.15:

GORICA - DOMŽALE



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Lestvica MARIBOR 4 3 1 0 15:2 10 DOMŽALE 4 3 0 1 9:7 9 ALUMINIJ 4 2 0 2 8:10 6 MURA 4 1 2 1 8:5 5 OLIMPIJA 4 1 2 1 6:4 5 GORICA 4 1 2 1 5:8 5 RUDAR 4 1 1 2 5:11 4 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 4 0 2 2 3:9 2

T. J.