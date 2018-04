Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Vezist Senijad Ibričić, eden najboljših igralcev letošnje sezone Prve lige, je za eno leto podaljšal pogodbo z Domžalami. Foto: EPA Dodaj v

Prva liga: Maribor - Celje 0:0

Danes štajerski derbi, jutri v boj Olimpija in Domžale

7. april 2018 ob 12:04,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora v Prvi ligi letos doma še niso zmagali, kar bodo poskušali spremeniti danes, ko v Ljudski vrt prihaja Celje. Vodilna Olimpija bo jutri gostovala v Krškem.

Vijoličaste so v zadnjem krogu (zaradi boljše razlike v golih) prehitele Domžale, tako da Maribor na lestvici prvič po drugi tekmi sezone ni na enem od prvih dveh mest lestvice. Le šest točk v šestih pomladanskih tekmah je terjalo svoj davek. Štirinajstkratni državni prvaki so predvsem doma neprepričljivi.

"Pogled na lestvico ni lep, a je prostora za napredek ogromno. To točkovno razliko moramo čim prej zmanjšati in jo do konca sezone popolnoma izničiti. Še vedno verjamemo, da bomo mi tisti, ki bomo po zadnji tekmi dvignili trofejo," vezist Aleks Pihler ni izgubil upanja na naslov.

Štajerski derbi se je začel ob 16.20, spored 26. kroga pa se začenja ob 15. uri v Novi Gorici s tekmo Ankaran Hrvatini - Gorica. Danes bo še tekma Rudar - Aluminij.

Olimpija bo v nedeljo ob 15.50 gostovala v Krškem. 26. krog se bo končal s tekmo med Domžalami in Triglavom.

Ibričić ostaja v Domžalah

Domžale so prejšnji teden v Velenju slavile že desetič zapored. Včeraj so iz kluba sporočili, da so z 32-letnim Senijadom Ibričićem pogodbo podaljšali za eno leto. Ibričić je v Prvi ligi to sezono zabil šest zadetkov, s čimer je drugi najboljši klubski strelec. "Senijad je s svojim delom, pristopom in igrami v rumenem dresu pokazal in dokazal, da je eden najboljših nogometašev in osebnosti, ki so kdaj igrali v Sloveniji. Vsekakor bi lahko igral v marsikaterem drugem klubu, ki bi mu lahko finančno ponudil precej več, a se je odločil, da ostane v Domžalah. To nas seveda izredno veseli in navdaja s ponosom," je športni direktor Matej Oražem polaskal nekdanjemu reprezentantu Bosne in Hercegovine.

Tudi Ibričić je vesel, da ostaja v Domžalah. Poudarja, kako odlični so odnosi, pohvalil je tudi svojega trenerja: "Navdušen sem nad načinom dela, ki ga goji trener Simon Rožman, s katerim sva zgradila odličen odnos. Fantastično sem se ujel tudi z vsemi soigralci in ljudmi iz strokovnega štaba ter uprave."

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 26. krog



Danes ob 15.00 (Nova Gorica):

ANKARAN HRVATINI - GORICA 0:1 (0:0)

Osuji 57.



Ob 16.20:

MARIBOR - CELJE 0:0 (-:-)



Ob 18.45:

RUDAR - ALUMINIJ



Nedelja ob 15.50:

KRŠKO - OLIMPIJA



Ob 19.00:

DOMŽALE - TRIGLAV

Lestvica: OLIMPIJA 25 18 5 2 47:11 59 DOMŽALE 24 15 4 5 54:20 49 MARIBOR 24 14 7 3 39:18 49 RUDAR 24 11 4 9 32:29 37 CELJE 24 10 6 8 40:32 36 GORICA 24 8 4 12 24:34 28 KRŠKO 23 7 5 11 30:40 26 ALUMINIJ 24 5 6 13 26:43 21 TRIGLAV 24 3 6 15 20:46 15 ANKARAN HRVATINI 24 2 7 15 20:59 13

T. O.