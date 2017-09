Prva liga: Ankaran Hrvatini - Rudar 0:3

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Maribor bo v večernem terminu gostil kranjski Triglav. Foto: Miloš Vujinović/BoBo Sorodne novice Nov remi Celjanov - tokrat tudi z zadetkom Dodaj v

Danes Maribor - Triglav, jutri Olimpija - Gorica

30. september 2017 ob 09:27,

zadnji poseg: 30. september 2017 ob 16:28

Maribor - MMC RTV SLO

Večina tekem 11. kroga Prve lige je danes. Prvak Maribor bo po porazu v Sevilli in pred reprezentančnim premorom ob 20.20 gostil Triglav.

Kranjčani so na začetku sezone skorajda presenetili Maribor, ki je še sredi drugega polčasa zaostajal za dva zadetka, a vendarle dobil vse tri točke. Seveda tudi tokrat ne pride v poštev nič drugega kot zmaga. "Ne več Sevilla in ne še Liverpool, vse misli so le pri Triglavu. Po desetih krogih smo pokazali, da je osredotočenost prava. Zanima nas le nova prvenstvena zmaga," je povedal vezist Aleks Pihler.

Triglav je ostal brez trenerja Tončija Žlogarja. Na njegovi klopi bo sedel športni direktor Siniša Brkić, ki bo lahko že danes računal na novega napadalca Mateja Podlogarja.

Ob 15. uri se je v Dravogradu začel obračun Ankaran Hrvatinov in Rudarja, ob 17. uri pa bo na stadionu Matije Gubca dvoboj Krškega in Aluminija.

11. krog državnega nogometnega prvenstva se bo v nedeljo končal s tekmo Olimpija - Gorica. Olimpija bo spet brez prvega strelca Issaha Abassa, v vratih bo Rok Vodišek.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 11. krog

CELJE - DOMŽALE 1:1 (1:1)

400; Dangubić 11.; Husmani 27.



Sobota ob 15.00:

ANKARAN HRVATINI - RUDAR 0:3 (0:1)

Mary 28., 51., Novak 69.



Ob 17.00:

KRŠKO - ALUMINIJ



Ob 20.20:

MARIBOR - TRIGLAV



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 10 7 3 0 21:4 24 MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 RUDAR 10 5 1 4 10:11 16 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 KRŠKO 10 3 3 4 17:19 12 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 10 2 4 4 13:16 10 ANKARAN HRVATINI 10 1 3 6 11:24 6 TRIGLAV 10 0 4 6 8:21 4

T. O.