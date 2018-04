Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Maribor je izrazit favorit na tekmi proti Triglavu. Foto: Reuters Državno prvenstvo v nogometu bo napeto do konca. Olimpija ima trenutno 64 točk, Maribor 61 in Domžale 59. Domžale poraza ne poznajo od 28. oktobra, ko jih je v Domžalah premagal Maribor (0:1). Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Maribor lahko že v soboto na vrhu ujame Olimpijo Dodaj v

Prva liga: Maribor - Triglav 0:0

Danes še Celje - Domžale

28. april 2018 ob 14:42,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

29. krog nogometnega prvenstva danes prinaša tri obračune, najzanimivejši pa bo najbrž dvoboj v Celju, kamor prihajajo vroče Domžale. Maribor gosti Triglav.

V Ljudskem vrtu se je dvoboj začel ob 16.50, v Celju pa se bo ob 18.45.

Uvodno tekmo 29. kroga sta odigrala Ankaran in Rudar, že v prvem polčasu pa so gledalci videli kar pet golov. Ankaran je vodil s 3:0, do odhoda na odmor pa gostje uspeli dvakrat zatresti mrežo (3:2). To je bil tudi končni rezultat.

Vodilna Olimpija bo jutri ob 16.50 gostila Gorico, 29. krog pa se bo končal s tekmo Krško - Aluminij.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 29. krog

ANKARAN HRVATINI - RUDAR 3:2 (3:2)

Gerc 8., Vodeb 20., Santos 29.; Tučić 41., Radić 45.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha (54./Suljić), Pahor , Badžim , Humar , Vodeb (46./Mate), Nkama, Romero, Santos (77./Soldo), Delgado, Gerc.

Rudar: Pridigar, Pišek, Kašnik (45./Šehić), Tomašević, Pušaver, Bolha, Bijol, Tučuić, Novak (71./Antonov), Parfitt-Williams (60./Šimunac), Radić.

Ob 16.50:

MARIBOR - TRIGLAV 0:0 (-:-)

Ob 19.00:

CELJE - DOMŽALE

Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA

Ob 19.00:

KRŠKO - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 28 19 7 2 50:13 64 MARIBOR 28 18 7 3 55:20 61 DOMŽALE 28 18 5 5 62:21 59 RUDAR 29 13 4 11 42:40 43 CELJE 28 11 7 10 48:37 40 GORICA 28 10 4 14 28:41 34 KRŠKO 28 8 6 14 32:49 30 ALUMINIJ 28 5 8 15 30:51 23 ANKARAN HRVATINI 29 4 9 16 29:68 21 TRIGLAV 28 3 7 18 22:58 16

T. O., D. S.