Prva liga: Celje - Krško 0:0

V soboto derbi v Stožicah

15. september 2017 ob 18:45

Celje - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 9. kroga Prve lige se merita Celje in Krško. Gostitelji so dobili nov zalet s prihodom trenerja Dušana Kosiča.

Grofje so na domačem igrišču še neporaženi, potem ko so ugnali Gorico in Ankaran Hrvatine ter remizirali s Triglavom. Prejšnji petek so osvojili veliko točko v Mariboru (0:0), kjer je rumeno-modre prvič vodil Kosič. Nekdanji vezist, ki se ponaša z drugo najvišjo številko nastopov v slovenskem prvenstvu, je vnesel novo energijo v moštvo.

Krško je v nedeljo izgubilo z Olimpijo z 2:4, potem ko je ob odmoru še vodilo z 2:1.

9. krog, danes ob 18.45:

CELJE - KRŠKO



Sobota ob 14.00:

TRIGLAV - RUDAR



Ob 16.00:

ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI



Ob 20.20:

OLIMPIJA - DOMŽALE



Nedelja ob 18.00:

GORICA - MARIBOR

Lestvica: OLIMPIJA 8 6 2 0 20:4 20 MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 GORICA 8 4 1 3 9:7 13 DOMŽALE 8 3 3 2 19:11 12 KRŠKO 8 3 2 3 16:17 11 RUDAR 8 3 1 4 7:10 10 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 CELJE 8 2 3 3 10:13 9 TRIGLAV 8 0 4 4 6:16 4 ANKARAN HRVATINI 8 0 2 6 7:22 2

A. G.