Prva liga: Celje - Olimpija 0:0

Burgić z deveto enajstmetrovko Gorici zagotovil tri točke

9. april 2017 ob 12:59,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

28. krog Prve lige zaključujeta Celje in Olimpija. Medtem ko je Celje spomladi osvojilo 12 od možnih 18 točk, je Olimpija zmogla le eno. Gorica je medtem ugnala Aluminij (1:2).

"Zakaj bi se bali Olimpije? Ukvarjati se moramo s sabo, z našim delom in če ga bomo dobro opravili, bo v redu," je povedal napadelec Celja Jucie Lupeta. Na celjski klopi zaradi kazni ne bo trenerja Igorja Jovićevića, v obrambi pa bo manjkal Damir Hadžić.

Olimpija, ki v spomladanskem delu igra katastrofalno (pet porazov, en remi), je bržkone že opustila misel na naslov prvaka, a je v sredo z zmago nad Mariborom na prvi tekmi polfinala Pokala Slovenije (2:1) vsaj nekoliko potolažila navijače. V Celju je Olimpija neporažena že zadnjih sedem dvobojev.

Burgić z bele točke Gorici zagotovil tri točke

Aluminij je Gorico pričakal na krilih dobrih predstav. Predvsem na domačem terenu so nogometaši iz Kidričeva uspešni, nazadnje pa so premagali Olimpijo. Proti Goričanom so lovili tri točke in preboj na želeno osmo mesto, a se jim ni izšlo po načrtih. Gostitelji so sicer dobro začeli. V prvem polčasu so bili aktivnejši in tudi nevarnejši. Pobudo so kronali v 19. minuti, ko je po kotu sam ostal Žiga Škoflek in z glavo matiral Grego Sorčana.

Goriški vratar se je izkazal kmalu po začetku drugega dela, ko se je sam pred njim znašel Francesco Tahiraj, a je bil gostujoči čuvaj mreže uspešnejši. Dobro minuto kasneje pa je sledila kazen za zapravljeno priložnost. Po prostem strelu je bil v skoku najvišji Rifet Kapić, ki je z glavo podal žogo na desno vratnico, kjer jo je rezervist Dejan Žigon z glavo potisnil v mrežo. Po izenačenju so gostje zaigrali napadalneje in v 66. minuti je Andrija Filipović priboril strel z bele točke. Zanesljiv izvajalec je bil Miran Burgić, ki je letos že devetkrat zatresel mrežo z enajstih metrov.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 28. krog:

ALUMINIJ - GORICA 1:2 (1:0)

700; Škoflek 19.; Žigon 49., Burgić 67./11-m

Aluminij: Janžekovič, Jakšić , Turkalj , Damiš, Kocić, Škoflek , Mensah ( 72./Krajnc), Muminović, Tahiraj ( 71./Kramer ), Bizjak, Vrbanec ( 85./Zeba).

Gorica: Sorčan, Boben , Curk, Kavčič, Celcer, Kolenc, Grudina ( 35./Žigon ), Osuji ( 85./Nagode), Filipović ( 90./Gulić), Burgić , Kapić.

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)

Ob 16.55:

CELJE - OLIMPIJA 0:0 (0:0)

Celje: Kotnik, Brecl , Džinić, Travner, Vidmajer, Cvek, Pungaršek, Požeg Vancaš, Rahmanović, Cvijanović, Volaš.

Olimpija: Vodišek, Klinar , Mitrović, Bajrić, Jurčević, Cretu, Kapun, Eleke, Wobay, Kirm, Benko.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Sobota:

KOPER - MARIBOR 2:2 (1:0)

1.800; Ibričić 10./11-m, Križman 79.;

Novaković 59., 63.



KRŠKO - RUDAR 1:2 (1:2)

600; Gatarić 24.; Mary 37., Bolha 41.



KALCER RADOMLJE - DOMŽALE 1:1 (0:0)

300; Gajić 73.; Firer 69./11-m

RK: Ejup 53./Radomlje

Lestvica:

MARIBOR 28 18 7 3 56:22 61 DOMŽALE 28 14 6 8 52:30 48 OLIMPIJA 27 14 5 8 39:26 47 GORICA 28 12 8 8 38:33 44 CELJE 27 11 6 10 34:31 39 LUKA KOPER 28 9 10 9 29:33 37 RUDAR 28 9 8 11 41:41 35 KRŠKO 28 6 12 10 30:40 30 ALUMINIJ 28 7 7 14 27:43 28 KALCER RADOMLJE 28 1 7 20 19:66 10

Tilen Jamnik