Prva liga: Derbi Olimpija - Mura 0:0

Maribor v soboto gosti Krško

23. november 2018 ob 19:13,

zadnji poseg: 23. november 2018 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uvod 17. kroga državnega nogometnega prvenstva prinaša derbi med drugouvrščeno Olimpijo in tretjo Muro. Navijači zmajev Green Dragons so pripravili posebno koreografijo ob 30-letnici delovanja.

Olimpija nastopa v posebnih dresih z logotipom navijaške skupine.

Trener Olimpije Zoran Barišić je na klopi Ljubljančanov debitiral prav proti Muri. Septembra so Ljubljančani v Fazaneriji slavili z 2:0.

Kronaveter sprožil čez vrata

Mura, ki ima tako kot Olimpija močno podporo s tribun, je pogumno odprla srečanje in spletla kar nekaj obetavnih akcij. Na drugi strani je Rok Kronaveter v 8. minuti sprožil s približno 20 metrov, a je žoga za kakšen meter zletela čez vrata. V nadaljevanju je sledila dinamična igra z obeh strani. Domači so imeli sicer pobudo, a so se Prekmurci dobro borili.

Sirk nenatančen

Mura je v 27. minuti prišla do lepe priložnosti. Po nespretnem izbijanju Branka Ilića je žoga prišla do Roka Sirka, ki je z roba kazenskega prostora meril čez vrata.

NOGOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 17. krog



Danes ob 20.15:

OLIMPIJA - MURA 0:0 (-:-)

Olimpija: Ivačič, Bagnack, Ilić, Maksimenko, Štiglec, Putinčanin, Tomić, Suljić, Kronaveter, Savić, Vombergar.

Mura: Obradović, Šturm, Maruško, Bošković, Peričić, Lorbek, Kozar, Karničnik, Kouter, Šušnjara, Sirk.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)





Sobota ob 14.45:

CELJE - RUDAR



Ob 17.00:

MARIBOR - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - DOMŽALE



Ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Lestvica: MARIBOR 16 11 3 2 47:14 36 OLIMPIJA 16 9 5 2 34:19 32 MURA 16 6 4 6 24:22 22 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 DOMŽALE 16 5 6 5 28:24 21 ALUMINIJ 16 6 3 7 24:25 21 CELJE 16 4 8 4 18:24 20 TRIGLAV 16 4 3 9 22:36 15 RUDAR 16 4 3 9 16:35 15 KRŠKO 16 2 6 8 12:23 12





A. V.