Abass vrnil Olimpijo na vrh, Aluminij iz Domžal s točko

Olimpija in Maribor imata pred derbijem enako število točk

20. avgust 2017 ob 14:48,

zadnji poseg: 20. avgust 2017 ob 22:06

Dravograd/Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so v 6. krogu Prve lige vknjižili peto zmago v tej sezoni, potem ko so v Dravogradu s 3:1 odpravili Ankaran, Aluminij pa je remiziral v Domžalah (2:2).

Ljubljančani ostajajo neporaženi in so znova na vrhu. Imajo enako število točk kot Maribor, vendar boljšo razliko v zadetkih. Naslednji teden je na sporedu derbi, ki bo v nedeljo v Stožicah. Junak zmage vrste Igorja Bišćana je bil znova razigrani Issah Abass, ki je v tej sezoni mrežo v Prvi ligi zatresel že petkrat. Prvič je hrvaški strokovnjak na ljubljanski klopi lahko računal na Andresa Vombergarja. Argentinski napadalec slovenskih korenin je v igro vstopil v 73. minuti.

Olimpija je v prvem delu pričakovano imela pobudo in je narekovala ritem, a ni uspela streti domače obrambe, tudi Ankaran pa je bil nekajkrat nevaren. Že v peti minuti je z razdalje primorska vrata ogrozil Abass, ki je bil najnevarnejši ljubljanski nogometaš. Mladi Ganec je po napaki Luke Badžima nevarno streljal tudi dve minuti kasneje, vendar je žoga po strelu zletela prek vrat.

Veselje gostiteljem je v 24. minuti preprečil Rok Vodišek, ki je dobro posredoval po natančnem prostem strelu Raoula Juniorja Delgada. Takoj zatem se je nova priložnost ponudila Abass, ko mu je s prsmi žogo lepo zaustavil Ricardo Alves, najboljši strelec Olimpije je streljal s prve, vendar je bil Panagiotis Papadopoulos na mestu, odbito žogo pa je Ganec poslal prek vrat. V 40. minuti so Ankarančani že izigrali obrambo Olimpije. Žogo je ob nespretnem Kenanu Bajriću dobil Bradley Meledje, toda pravočasno je posredoval Vodišek.

Zmaji so po prihodu iz garderobe stopnjevali pritisnili na domača vrata. Napadi so se stopnjevali in v 50. minuti se je mreža vendarle zatresla. Alves, ki je nekaj minut pred tem nevarno streljal z razdalje, je sprožil, Papadopoulos je žogo odbil, ta pa je prišla do Dina Štigleca, ki je z natančnim strelom popeljal Olimpijo v vodstvo. Toda hitro je sledil odgovor. Sedem minut kasneje je z leve predložek v kazenski prostor poslal Erik Gliha, z glavo pa je žogo ob stičišču prečke in vratnice v mrežo pospravil Meledje.

Prevlada Olimpije se je nadaljevala, vmes je lepo priložnost zamudil Tomislav Tomić, ki je z ugodnega položaja streljal naravnost v Papadopolousa, zmaji pa so premoč kronali v 78. minuti. Z desne je predložek poslal Mitch Apau, Abass pa je bil na pravem mestu in z glavo vrnil Olimpijo v vodstvo. Prednost Ljubljančanov bi ob koncu rednega dela po preigravanju lahko povišal Nathan Oduwa, a je meril naravnost v vratarja Ankarana, tik pred iztekom sodnikovega dodatka pa je končni izid postavil Abass. Nik Kapun mu je podal na levo stran, z natančnim strelom po tleh pa je nadarjeni ganski napadalec drugič zatresel primorsko mrežo.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 6. krog

ANKARAN HRVATINI - OLIMPIJA 1:3 (0:0)

1.200; Meledje 57.; Štiglec 50., Abass 78., 93.

Ankaran: Papadopoulos, Karamatić, Badžim, Škvorc, Humar ( 60./Klapan), Primc, Delgado ( 85./Dodlek), Gliha , Cerovec, Kidrič , Meledje .

Olimpija: Vodišek, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec , Čanađija, Tomić ( 73./Vombergar), Alves ( 90./Cretu), Kapun, Savić ( 60./Oduwa), Abass .

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)

DOMŽALE - ALUMINIJ 2:2 (2:1)

1.300; Ožbolt 3., 26.; Škoflek 29., Nunić 80.

Domžale: Milić, Rom, Gačan, Klemenčič, Balkovec, Žužek ( 68./Husmani), Volarič, Čerin, Hodžić , Matjašič ( 56./Bizjak), Ožbolt ( 61./Firer).

Aluminij: Janžekovič, Vrbanec, Jakšić, Muminović, Jurčević , Mesec, D. Mensah ( 73./Bartulović), Tahiraj ( 51./Petrovič), Škoflek , Nunić , I. Mensah ( 85./Krajnc).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

Ponedeljek ob 20.00:

RUDAR - CELJE

MARIBOR - KRŠKO 3:2 (1:0)

2.400; Bajde 17., Bohar 74., Pihler 96.; Kovačič 63., Škrbić 81.



TRIGLAV - GORICA 1:3 (1:0)

850; Poplatnik 26./11-m; Kapić 57., Edafe 84., Gulić 86.

Lestvica:

OLIMPIJA 6 5 1 0 16:2 16 MARIBOR 6 5 1 0 13:5 16 DOMŽALE 5 2 2 1 9:4 8 KRŠKO 6 2 2 2 10:11 8 GORICA 6 2 1 3 6:7 7 RUDAR 5 2 0 3 5:8 6 CELJE 5 1 2 2 5:10 5 TRIGLAV 6 0 4 2 5:8 4 ALUMINIJ 5 1 1 3 6:10 4 ANKARAN HRVATINI 6 0 2 4 6:16 2

T. O., T. J.