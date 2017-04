Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 15 glasov Ocenite to novico! Olimpija je v četrtfinalu Pokala Slovenije izločila Maribor in napovedala boljše čase. A v državnem prvenstvu je Maribor pobegnil predaleč, tako da ljubljansko ekipo čaka le še boj za 2. mesto z Domžalami. Foto: BoBo Sorodne novice Zahović prekinil strelski post za tri točke Maribora Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva liga: "Goleada" v Domžalah, Džeko med gledalci v Kidričevem

V Stožicah obračun najslabših ekip pomladi

17. april 2017 ob 14:09,

zadnji poseg: 17. april 2017 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Stožicah se bosta v 29. krogu Prve lige pomerili ekipi, ki sta spomladi osvojili najmanj točk, Olimpija in Kalcer Radomlje. Domžale so s 5:3 odpravile Krško, Aluminij in Koper sta se razšla brez zmagovalca (2:2).

V sedmih krogih pomladanskega dela prvenstva je Olimpija osvojila le dve točki in se poslovila od boja za naslov prvaka, medtem ko so Radomlje do prve točke prišle v prejšnjem krogu, ko so remizirale z Domžalami. Olimpija je tolažbo našla v Pokalu Slovenije, kjer je v polfinalu izločila Maribor.

"Dobro formo in rezultate moramo prenesti v prvenstvo, kjer zaenkrat nismo pokazali še nič. Garderoba je pozitivna in diha skupaj. Nekateri so utrujeni, še vedno pa imamo precej težav s poškodbami. Razmišljam o nekaterih spremembah," pravi novi trener Safet Hadžić. Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 20.15.

Džeko videl remi Aluminija in Kopra

V Kidričevem, kjer sta se Aluminij in Koper razšla brez zmagovalca (2:2), je bil med gledalci tudi bosanski zvezdnik Edin Džeko. Izvrstni napadalec Rome je trenutno s 25 goli prvi strelec Serie A je na tribuni spremljal dobrega prijatelja Senijada Ibričića, ki igra za Koper. Aluminij tudi na osmi medsebojni tekmi v Prvi ligi ostaja brez zmage nad prvoligašem z Obale. Koprčani na drugi strani že pet krogov zapored niso okusili slasti zmage.

V prvem delu so bili gostitelji nevarnejši. V 18. minuti je koprsko vodstvo preprečil okvir vrat. Streljal je Matej Pučko. Vendar pa se je pet minut kasneje le zatresla domača mreža, ko je s prvencem v tej sezoni Koper v vodstvo popeljal Ed Kevin Kokorović. Takoj po začetku drugega polčasa je Lovro Bizjak izenačil. Gostje so kmalu zatem znova zapretili, vendar sta bila Ruben Belima in Danijel Pranjić nenatančna.

Sandi Križman je Koper v 59. minuti vrnil v vodstvo, toda gostitelji so znova našli odgovor. Ponovno je bil uspešen Bizjak, ki je sedmič v tej sezoni zatresel mrežo in Aluminiju priigral točko. Domača vrsta je bila celo blizu zmage, vendar je 75. minuti Žiga Škoflek zadel le okvir vrat.

29. krog:

ALUMINIJ - KOPER 2:2 (0:1)

400; Bizjak 46., 66.; Kokorović 23., Križman 59.

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Turkalj, Damiš, Kocić, Škoflek, Muminović, Petrović ( 79./Mesec), Tahiraj ( 82./Rebernik), Bizjak , Kramer ( 70./Panadić).

Koper: Antolović, Horvat, Gregov, Datković , Pučko, Kokorović ( 83./Tzandaris), Hodžić ( 85./Krivičić), Belima ( 72./Paljk), Ibričić, Križman , Pranjić.

Sodnik: Darjan Kovačič (Grosuplje)

DOMŽALE - KRŠKO 5:3 (4:1)

Firer 6., 31., Balkovec 22., Vetrih 52., Repas 28.; Škrbić 32., 51., Mensah 83.

Domžale: Milić, Širok, Dobrovoljc, Blažič, Balkovec , Husmani, Franjić ( 80./Ožbolt), Majer, Vetrih , Repas , Firer .

Krško: Zalokar, Gorenc, Vuklišević, Šturm, Kramarič, Kovačič ( 46./Pušaver), Sadiković, Gatarić ( 69./Nakić), Mujan ( 67./Mensah), Dangubić, Škrbić .

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Danes ob 20.15:

OLIMPIJA - KALCER RADOMLJE

GORICA - CELJE 1:1 (0:1)

500; Boben 55.; Volaš 22.



RUDAR - MARIBOR 0:1 (0:1)

1.500; Zahović 39.

Lestvica:

MARIBOR 29 19 7 3 57:22 64 DOMŽALE 28 14 6 8 52:30 48 OLIMPIJA 28 14 6 8 40:27 48 GORICA 29 12 9 8 39:34 45 CELJE 29 11 8 10 36:33 41 LUKA KOPER 29 9 11 9 31:35 38 RUDAR 29 9 8 12 41:42 35 KRŠKO 28 6 12 10 30:40 30 ALUMINIJ 29 7 8 14 29:45 29 KALCER RADOMLJE 28 1 7 20 19:66 10

Tilen Jamnik