Prva liga: Domžale - Maribor 0:1

Celjani iz Kranja odnesli tri točke; Ejup v 93. minuti zadel za točko

28. oktober 2017 ob 12:41,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 21:08

V Domžalah se v derbiju Prve lige merijo nogometaši Domžal in Maribora. 14. krog se je sicer začel z remijem Ankarana in Krškega (1:1), zatem pa je Celje premagalo Triglav (0:2).

Drugič v tej sezoni so Ankarančani remizirali s Krčani. Gostitelji so tekmo pričakali po dobri predstavi proti Mariboru v zadnjem krogu, Krško pa je zadnji dve srečanji izgubil. Prvo resnejšo priložnost so si priigrali domači nogometaši, ko je Gal Primc dobil žogo v kazenskem prostoru, a med padcem skušal streljati in žogo poslal mimo vrat. Ankaran je povedel v 23. minuti, ko je žoga na robu kazenskega prostora v roko zadela Klemna Šturma, z bele točke pa je mrežo zatresel Mihovil Klapan. Najlepšo priložnost za izenačenje so imeli Krčani v 41. minuti, ko se je za strel od daleč odločil Josip Balić, Primož Bužan pa je odlično posredoval in žogo odbil v kot.

V drugem delu so gostje dolgo časa neuspešno iskali pot do domačih vrat. Bolj se je tekma bližala koncu, intenzivnejši so bili napadi Krškega. Zgoščena obramba Ankarana je zdržala do sodnikovega dodatka, potem pa so si gostitelji privoščili napako. Po prostem strelu Tončija Mujana z leve strani sta žogo v kazenskem prostoru zgrešila tako Luka Badžim kot Tim Vodeb, do nje pa je na kakšnih 11 metrih prišel Leo Ejup in jo poslal v mrežo.

Prva zmaga pod taktirko Kosiča

Celjani so prvič v Prvi ligi slavili pod taktirko Dušana Kosiča. Z 2:0 so bili v gosteh boljši od Triglava. Tretja zmaga v sezoni jih je oddaljila od Kranjčanov, ki zdaj na predzadnjem mestu za njimi zaostajajo že za sedem točk. Ekipi sta v prvem polčasu le poredko ogrozili vrata. Pri tem so bili sicer konkretnejši Celjani, ki so štirikrat nevarneje streljali. V 43. minuti je dotlej najnevarneje meril Luka Šušnjara z roba kazenskega prostora, izkazal pa se je Elvis Džafić, ki je žogo odbil v kot.

Po izenačenem uvodu drugega polčasa so Celjani povedli v 55. minuti, ko je Luka Žinko zadel z bele točke. Najstrožjo kazen je zakrivil Kristjan Arh Česen s prekrškom nad Šušnjaro. Gostitelji so zapretili v 61. minuti, ko se je žoga po strelu Mateja Podlogarja skotalila malo mimo vratnice. V 79. minuti je na drugi strani z 20 metrov sprožil Lovro Cvek, a je bil strel preslaboten, da bi resno ogrozil Džafića. Zato pa je bil Cvek uspešnejši v 85. minuti, ko je zadel z glavo po podaji Rudija Požega Vancaša iz kota.

Maribor gostuje v Domžalah

Zvečer bodo četrtouvrščene Domžale gostile drugi Maribor. Zdi se, da so Domžalčani prebrodili krizo, v katero so padli po lepih poletnih uspehih na evropski ravni. V 180 minutah so rumeni dosegli kar devet zadetkov, po šestici v ankaranski mreži pa so se v taboru pokalnega prvaka po rezultatskem preobratu veselili tudi v Novi Gorici. Rumeni bodo skušali dobro predstavo prenesti tudi v obračun z državnim prvakom, ki je z zadnjih šestih gostovanj ob Kamniški Bistrici zgolj enkrat prinesel poln plen. Zdi se, da je Maribor, ki se je še tretjič uvrstil v Ligo prvakov, malo "zdelal" naporen ritem tekem od sredine julija naprej.

Nedelja prinaša še drugi derbi kroga, pomerila se bosta tretji Rudar in vodilna Olimpija, krog pa bosta zaključila Aluminij in Gorica.

14. krog:

ANKARAN HRVATINI - KRŠKO 1:1 (1:0)

100; Klapan 23./11-m; Ejup 93.

Ankaran: Bužan, Burkić, Badžim, Pahor, Mate , Klapan , Delgado , Humar, Primc ( 90./Matošević), Meledje ( 78./Vodeb), Nkama ( 74./Cerovec).

Krško: Zalokar, Dušak, Gorenc ( 46./Jovanović), Krajcer, Ejup , Šturm, Kovačič ( 70./Kerin), Balič, Jurina, Škrbić , Mujan.

Sodniki: Rade Obrenović (Ljubljana)

TRIGLAV - CELJE 0:2 (0:0)

200; Žinko 55./11-m, Cvek 84.

Triglav: Džafić, Arh Česen, Suljević , Zec , Šmit, Bukara ( 78./Majcen), Tijanić, Robnik, Krcić , Poplatnik , Podlogar ( 72./Žurga).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Brecl, Pišek, Žinko , Požeg Vancaš , Dangubić ( 90./Predragović), Šušnjara ( 70./Cvek ), Lupeta ( 88./Križan).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

Danes ob 20.20:

DOMŽALE - MARIBOR 0:1 (0:0)

Mešanović 58.

Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Balkovec, Hodžić, Vetrih, Kirm, Melnjak, Ibričić, Alvir.

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler, Viler, Kabha, Pihler, Hotić, Vršič, Bohar, Mešanović.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)





Nedelja ob 16.50:

RUDAR - OLIMPIJA



Ob 18.45:

ALUMINIJ - GORICA

Lestvica

OLIMPIJA 13 10 3 0 28:6 33 MARIBOR 13 9 4 0 22:8 31 RUDAR 13 7 1 5 17:13 22 DOMŽALE 13 5 4 4 29:15 19 GORICA 13 6 1 6 15:17 19 KRŠKO 14 4 4 6 21:26 16 CELJE 14 3 6 5 15:18 15 ALUMINIJ 13 3 4 6 16:21 13 TRIGLAV 14 1 5 8 11:27 8 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

A. V., T. J.