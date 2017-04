Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 21 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Luka Zahović je v boju za najboljšega strelca sezone. Foto: Miloš Vujinovič/BoBo Sorodne novice Maribor lahko v Stožicah potrdi 14. naslov državnih prvakov

Prva liga: Domžale - Rudar 2:0

Maribor tik pred osvojitvijo 14. naslova prvaka

28. april 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 28. april 2017 ob 21:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

31. krog Prve lige lahko že okrona novega prvaka, Maribor namreč v soboto gostuje pri lanskem prvaku Olimpiji.

Večna rivala sta imela pred začetkom spomladanskega prvenstva enako število točk, številne menjave v Ljubljani so bile povod za serijo slabih tekem in kaj hitro je bilo jasno, da je Maribor že pred 14. naslovom državnega prvaka. Olimpiji v tolažbo ostaja vsaj finale pokala, kjer bo skušala rešiti sezono.

Maribor komaj čaka začetek

"Imamo izredno priložnost, da že pet krogov pred koncem prvenstva postanemo prvaki. To je izjemna situacija in vse bomo naredili, da bi nam uspelo. Zavedamo se, da bo nasprotnik želel preložiti naše slavje na kakšen drugi dan in nas čaka zahtevna tekma. Vendar je naš motiv velik in je opazno, da vsi že komaj čakajo začetek. Fantje že ves teden trenirajo fantastično. Z energijo, veseljem, strastjo. Zelo sem zadovoljen," v pričakovanju sobotnega dvoboja v Stožicah za spletno stran kluba pravi trener vijoličastih Darko Milanič.

Milanič ne pričakuje izrazito napadalne Olimpije

Milanič se še ni odločil, s kakšno taktiko se bo lotil Olimpije: "Na razpolago so vsi razen igralcev, ki so že dalj časa odsotni. Kabha, Šme in Vršič še niso nared. Imamo predvideni dve različici, načrt pa bo odvisen tudi od razpleta današnje tekme v Domžalah in vremena. To preprosto moram upoštevati pri pripravi. Ne pričakujem izrazito napadalno usmerjene Olimpije. Menim, da bodo ubrali previdnejšo strategijo s čakanjem na protinapade."

Krog sicer že danes odpirata Domžale in Rudar.

PRVA LIGA, 31. krog

Danes ob 20.00:

DOMŽALE - RUDAR 2:0 (0:0)

Franjić 57., Repas 65.



Sobota ob 18.00:

GORICA - KRŠKO



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - KALCER RADOMLJE



Ob 16.55:

CELJE - KOPER

Lestvica: MARIBOR 30 20 7 3 58:22 67 OLIMPIJA 30 15 7 8 42:28 52 DOMŽALE 30 15 6 9 57:34 51 GORICA 30 13 9 8 41:35 48 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 30 9 8 13 41:43 35 KRŠKO 30 6 12 12 33:46 30 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

VIDEO Milanič: Zavedamo se, da želi Olimpija preložiti naše slavje

VIDEO Milanič optimist pred derbijem v Stožicah

VIDEO Pri Olimpiji optimistični pred derbijem

S. J., A. V.