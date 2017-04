Domžale v drugem polčasu strle Rudar

Nogometaši Domžal so v uvodni tekmi 31. kroga državnega prvenstva s 3:0 premagali Rudar in se spet zavihteli na drugo mesto.

Domžalčani so se tako od domačega stadiona ob Kamniški Bistrici poslovili z zmago, saj bodo zadnji dve domači tekmi zaradi prenove stadiona odigrali na Ptuju.

Varovanci Simona Rožmana so povedli v 57. minuti, ko sta Žan Majer in Petar Franjić odigrala dvojno podajo, po njej pa je Hrvat v dresu Domžal s trinajstih metrov zadel spodnji levi kot vrat nemočnega velenjskega vratarja.

Repas matiral Radana za 2:0

Tudi po doseženem golu so domžalski nogometaši še naprej napadali in po še eni odlični kombinaciji Franjića in Majerja, ki je z desne strani podal do Jana Repasa, ta pa je z diagonalnim strelom s štirinajstih metrov premagal Mateja Radana. Šele po drugem prejetem golu so se Velenjčani nekoliko otresli pritiska domače ekipe, vendar je v 73. minuti vratar Dejan Milić po samostojnem prodoru Bojana Vručine zaustavil njegov strel proti vratom.

Tekma je bila odločena v 77. minuti. Razpoloženi Majer je lepo zaposlil rezervista Elvisa Bratanovića, ki je minuto prej vstopil na igrišče, v kazenskem prostoru gostov ga je nato na nepravilen način z roko zaustavil Damir Grgić, Majer pa je bil zanesljiv izvajalec z enajstih metrov.

Derbi kroga bo sicer v soboto v Stožicah, kjer Olimpija gosti Maribor. Vijoličasti za 14. naslov prvaka pet krogov pred koncem potrebujejo zmago.

Maribor komaj čaka začetek

"Imamo izredno priložnost, da že pet krogov pred koncem prvenstva postanemo prvaki. To je izjemna situacija in vse bomo naredili, da bi nam uspelo. Zavedamo se, da bo nasprotnik želel preložiti naše slavje na kakšen drugi dan in nas čaka zahtevna tekma. Vendar je naš motiv velik in je opazno, da vsi že komaj čakajo začetek. Fantje že ves teden trenirajo fantastično. Z energijo, veseljem, strastjo. Zelo sem zadovoljen," v pričakovanju sobotnega dvoboja v Stožicah za spletno stran kluba pravi trener vijoličastih Darko Milanič.

Milanič ne pričakuje izrazito napadalne Olimpije

Milanič se še ni odločil, s kakšno taktiko se bo lotil Olimpije: "Na razpolago so vsi razen igralcev, ki so že dalj časa odsotni. Kabha, Šme in Vršič še niso nared. Imamo predvideni dve različici, načrt pa bo odvisen tudi od razpleta današnje tekme v Domžalah in vremena. To preprosto moram upoštevati pri pripravi. Ne pričakujem izrazito napadalno usmerjene Olimpije. Menim, da bodo ubrali previdnejšo strategijo s čakanjem na protinapade."

PRVA LIGA, 31. krog



DOMŽALE - RUDAR 3:0 (0:0)

600; Franjić 57., Repas 65., Majer 77./11-m

Domžale: Milić, Vetrih (86./Žužek), Firer (75./Bratanović), Repas, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Balkovec, Franjić (70./Batrović), Majer, Husmani .

Rudar Velenje: Radan, Mužek, Vručina, Črnčič (70./Lotrič), Babić, Mary, Bolha (81./Pišek), Bokalič (46./Trifković ), Billong, Iharoš, Grgić .

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)





Sobota ob 18.00:

GORICA - KRŠKO



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - KALCER RADOMLJE



Ob 16.55:

CELJE - KOPER

Lestvica: MARIBOR 30 20 7 3 58:22 67 DOMŽALE 31 16 6 9 60:34 54 OLIMPIJA 30 15 7 8 42:28 52 GORICA 30 13 9 8 41:35 48 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 31 9 8 14 41:46 35 KRŠKO 30 6 12 12 33:46 30 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

