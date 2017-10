Prva liga: Gorica - Celje 2:1

Olimpija ob 20.20 v Kidričevem

14. oktober 2017 ob 09:54,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 17:03

Velenje - MMC RTV SLO

Nogometaši Triglava so v uvodni sobotni tekmi 12. kroga državnega prvenstva s 3:1 premagali Krško, kar je bila njihova prva zmaga v sezoni. Dva gola je dosegel Matej Poplatnik.

Poplatnik (sedmi gol sezone) je odločilni zadetek dosegel v 56. minuti, ko je preigral Marka Krajcerja in Jona Gorenca ter z 12 metrov matiral Marka Zalokarja.

Gostje so sicer povedli v 10. minuti, ko je Miljan Škrbić unovčil enajstmetrovko, ki jo je z vlečenjem - prav Škrbićevega - dresa zakrivil David Zec. Za vodilnega strelca lige je bil to deseti zadetek v sezoni.

Domači so izenačili v 19. minuti, prav tako z enajstmetrovke. Marko Jakolič je storil prekršek prav nad najboljšim strelcem Triglava, ta pa je z bele točke dosegel svoj skupno šesti zadetek v sezoni. Deset minut pozneje pa so Kranjčani tudi nekoliko srečno povedli. Po podaji pred vrata je žoga zadela nesrečnega in nespretnega Lea Ejupa, od katerega se je odbila v mrežo Krčanov. Zadnjo lepšo priložnost v prvem delu je imel Alen Krcić, ko je s približno desetih metrov streljal mimo gola v 40. minuti.

Ob 15.30 se je začelo srečanje med Gorico in Celjem, ob 17.00 sledi obračun Domžal in Ankaran Hrvatinov, do tega kroga vodilna Olimpija pa bo ob 20.20 gostovala v Kidričevem.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 12. krog:

TRIGLAV - KRŠKO 3:1 (2:1)

300; Poplatnik 19./11-m, 56., Ejup 29./avtogol; Škrbić 10./11-m

Triglav: Džafić, Arh Česen, Zec, Bojić, Šmit (52. Križaj/68./Suljević), Krcić (59./Majcen), Tijanić, Robnik, Mlakar, Poplatnik, Podlogar .

Krško: Zalokar, Šturm , Ejup , Krajcer , Jakolič , Mujan (77./Gajič), Jovanović (89./Kovačič), Balić, Jurina (46./ Gorenc), Mandić , Škrbić.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Danes ob 15.30:

GORICA - CELJE 2:1 (1:0)

Kapić 21., Nwabueze 66.; Džinić 76.



Ob 17.00:

DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI 0:0 (-:-)

Ob 20.20:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:2 (1:0)

2.500; Mary 34.; Mešanović 52., Bohar 82.

: Tomašević 88./Rudar

Lestvica: MARIBOR 12 8 4 0 21:8 28 OLIMPIJA 11 8 3 0 23:5 27 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 11 5 1 5 12:13 16 KRŠKO 12 4 3 5 20:22 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 TRIGLAV 12 1 5 6 11:22 8 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6

