Prva liga: Gorica - Olimpija 1:2 (Savić 57.)

Barišič danes še zadnjič na Olimpijini klopi?

8. december 2018 ob 13:24,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Današnje dogajanje v Prvi ligi prinaša štiri tekme. Ob 14. uri Gorica gosti državne prvake, kjer je zadnje čase spet zelo burno.

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je namreč po sramotnem porazu v Kidričevem besnel in napovedal čistko. Mediji pišejo, da se bo moral posloviti tudi trener Zoran Barišić, čeprav je bil ta poraz njegov edini.

Gorica že dva meseca ni zmagala, tako da je v nehvaležnem položaju tudi trener Goričanov Miran Srebrnič.

Barišić je premešal ekipo, namesto Aljaža Ivačića brani Nejc Vidmar, v postavi pa ni nosilca igre Roka Kronavetra (zaradi poškodbe) in kapetana Branka Ilića.

Gorica je bila že v prvi minuti v dobrem položaju, ko se je Andrija Filipović znašel sam pred Vidmarjem, vratar zmajev pa je bil v dvoboju uspešnejši.

Olimpija je povedla v 16. minuti. Potem ko je Stefana Savića v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Žiga Lipušček, je Roberto Ponis dosodil najstrožjo kazen, 11-metrovko je uspešno izvedel Andres Vombergar, ki je Grego Sorčana poslal v drugo stran. Ta je bil nevaren tudi v osmi minuti, ko je skušal Sorčana ugnati z glavo, a je njegov poskus končal prek gola.

Po vodilnem golu Olimpije je bilo videti, da so Ljubljančani prevzeli vajeti v svoje roke, saj so napadali in napadali, Vombergarov strel v 32. minuti je blokiral Lipušček. A ob sami končnici prvega polčasa je napako naredil Vidmar, ki je v kazenskem prostoru podrl Filipovića. 11-metrovko je suvereno izvedel Uroš Celcer. Gorica je prekinila dolgo strelsko sušo, ki je trajala več kot 300 minut.

Olimpija je v 53. minuti dvakrat zapretila, najprej je Savić streljal z levico, z obrambo se je izkazal Sorčan, nato pa je Zarifović skočil najvišje in streljal z glavo, žoga se je od leve vratnice odbila v gol avt. V 57. minuti pa je Olimpija spet povedla. Po odlični podaji Štigleca v sredino kazenskega prostora, je tam najvišje skočil Savić, natančno je meril z glavo in zadel (1:2).

Maribor je včeraj že opravil svoje delo. Zmagal je v Velenju pri Rudarju (1:3) in samo potrdil, da je bil v letošnji jeseni daleč najboljše moštvo slovenskega prvenstva.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 19. krog



Danes ob 14.00:

GORICA - OLIMPIJA 1:2 (1:1)

Celcer 44./11-m; Vombergar 16./11-m, Savić 57.

Gorica: Sorčan, Curk, Tomiček, Lipušček, Celcer, Kolenc, Grudina, Kotnik, Gulič, Filipović, Bužinel.

Olimpija: Vidmar, Boakye, Maksmineko, Zarifović, Štiglec, Suljić, Kapun, Tomić, Savić, Vombergar, Lupeta.

Sodnik: Roberto Ponis

Ob 16.05:

DOMŽALE - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

MURA - TRIGLAV



Ob 16.00:

ALUMINIJ - CELJE

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:3 (1:1)

700; Črnčič 40.; Mlakar 35., Zahović

52., Ivković 59.

Lestvica: MARIBOR 19 14 3 2 55:16 45 OLIMPIJA 18 9 6 3 38:27 33 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 DOMŽALE 18 6 6 6 33:27 24 MURA 18 6 5 7 26:25 23 GORICA 18 5 7 6 21:26 22 RUDAR 19 5 3 11 20:41 18 KRŠKO 18 3 6 9 13:26 15 TRIGLAV 18 4 3 11 24:43 15

