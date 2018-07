Odličen začetek Gorice: Olimpija na kolenih v Športnem parku

Remi Mure in Triglava v Murski Soboti

21. julij 2018

zadnji poseg: 21. julij 2018 ob 22:26

Murska Sobota,Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nogometaši Gorice so zelo dobro začeli novo sezono državnega prvenstva, saj so v Športnem parku z 2:0 premagali ljubljansko Olimpijo, ki brani naslov.

Primorci so zapretili že v 2. minuti, ko je Aljaž Ivačič ubranil poskus Bedeja Amarachija Osujija. Le minuto kasneje je Gorica povedla. V 3. minuti je Osuji podal žogo iz kota v kazenski prostor, kjer je visoko skočil Žiga Lipušček in z glavo matiral Ivačiča. 199 cm visoki branilec se je tako veselil svojega prvega zadetka v prvi ligi.

21-letni Lipušček, ki prihaja iz Tolmina, je pred dvema letoma čudežno preživel prometno nesrečo v Mariboru, v kateri sta umrla dva mlada nogometaša, tretji pa je bil huje poškodovan.

Ivačič na mestu po poskusih Filipovića in Kotnika

Olimpija je v nadaljevanju prevzela pobudo, a se je Gorica dobro branila. Domači so prežali na protinapade. V 23. minuti je z roba kazenskega prostora močno ustrelil Andrija Filipović, a se je izkazal Ivačič. Slednji je bil na mestu tudi malo kasneje, ko je sprožil Andrej Kotnik. Na drugi strani so bili napadi Olimpije jalovi. V 45. minuti je z nekaj metrov čez vrata z glavo streljal Danijel Miškić, že v sodnikovem podaljšku pa je Lipušček blokiral strel Branka Ilića. Poset žoge 69:31, streli 13:5 - oboje v korist Olimpije, medtem ko je Gorica sprožila več strelov v okvir vrat (4:2).

Filipović z natančnim strelom povišal na 2:0

Goričani so tudi drugi polčas odprli z zadetkom. V 51. minuti so izpeljali protinapad, v katerem je Filipović sprožil z roba kazenskega prostora in žogo poslal za desno vratnico nemočnega Ivačiča v mrežo.

Sorčan preprečil izenačenje Brkića

Olimpija je še naprej pritiskala. V 60. minuti je Goran Brkić dobro meril z 20 metrov, a se je s parado izkazal Grega Sorčan, ki je žogo odbil v prečko. Malo kasneje je Sorčan ustavil še močan strel Andreja Vombergarja. Zadetek gostov je visel v zraku.

Filipović stresel prečko

A na drugi strani bi domači kaj lahko dosegli še tretji gol. V 68. minuti je namreč Filipović po predložku Osujija z leve strani žogo poslal v prečko. Ljubljančanom do konca tekme kljub prizadevanjem ni uspelo zabiti vsaj častnega zadetka. V sodnikovem podaljšku oziroma v 93. minuti je Lipušček z golove črte izbil žogo po strelu Danijela Miškića. Končna statistika: posest žoge 60:40, streli 26:8, v okvir vrat 10:6 - vse v korist Olimpije.



Avtogol Česna, izenačenje Žurge

Mura se je po petih letih vrnila v prvo ligo in za začetek doma remizirala s Triglavom (1:1). Muraši so na Fazaneriji povedli v 22. minuti, ko je Kristjan Arh Česen zatresel mrežo lastnega vratarja Darjana Curanovića. Arh Česen je nespretno izbil žogo po predložku Amadeja Maroše. A Gorenjci so izenačili že tri minute kasneje. Po dolgi podaji Gašperja Udoviča je v protinapadu zadel Tom Žurga, ki je ušel domači obrambi, sam pritekel pred vratarja Deana Šafarića in ga rutinirano premagal za 1:1 ob polčasu. Mura je bila v nadaljevanju nevarnejša. Najbližje zmagovitemu zadetku je bila v 83. minuti, ko je poskus Luke Bobičanca ustavila vratnica.

V nedeljo Rudar – Maribor in Domžale – Krško

Prve tri točke v 28. sezoni državnega prvenstva je sicer osvojil Aluminij, ki je bil v petek doma z 2:1 boljši od Celja. Še dve tekmi bosta v nedeljo. Podprvak Maribor bo gostoval v Velenju pri Rudarju, prvi krog pa se bo končal s tekmo Domžale – Krško.

PRVA LIGA, 1. krog

GORICA - OLIMPIJA 2:0 (1:0)

Lipušček 3., Filipović 51.

Gorica: Sorčan, Hodžić, Tomiček, Lipušček , Celcer, Grudina , Kotnik (76./Smajlagić), Kolenc, Marinič (69./Džuzdanović), Osuji, Filipović (80./Humar).

Olimpija: Ivačič , Štiglec, Ilić, Gajić, Tomić, Putinčanin, Miškić, Brkić, Črnic (72./Suljić), Vombergar (72./Kadrić), Savić (65./Boateng)

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)



MURA - TRIGLAV 1:1 (1:1)

Česen 22./ag; Žurga 25.

Mura: Šafarić, Šturm, Bošković, Peričić , Kous (82./Karničnik), Kozar, Maruško , Kouter (75./Horvat), Bobičanec, Šušnjara , Maroša (67./Sirk).

Triglav Kranj: Curanović, Elsner , D. Kryeziu (53./Bojić), Arh Česen, Kuhar, E. Kryeziu, Udovič , Mlakar, Tijanić (90./Pušnik), Žurga, Majcen .

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Nedelja ob 18.15:

RUDAR - MARIBOR

Ob 20.15:

DOMŽALE - KRŠKO

Odigrano v petek:

ALUMINIJ - CELJE 2:1 (1:1)

300; Kidrič 20., Vrbanec 59./11-m; Požeg Vancaš 14./11-m

