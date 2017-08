Prva liga: Gorica - Rudar 0:0

Celjani (pričakovano) strli Ankaran

26. avgust 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 22:28

Celje - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Celja so v uvodni tekmi 7. kroga državnega prvenstva s 4:1 premagali Ankaran Hrvatine. Celjani so tako zmagali drugič v prvenstvu.

Celjani so povedli v 16. minuti, ko je Luka Badžim podrl Jucieja Lupeto, tako da je sodnik Roman Glažar pokazal na belo točko, ki jo je zanesljivo izvedel Luka Žinko. Štiri minute pozneje je z leve strani podal Janez Pišek, pred vrati pa je s podplatom žogo v mrežo potisnil Filip Dangubić za 2:0.

Le minuto zatem pa so nekaj nezanesljivosti v celjski obrambi razkrili tudi gosti. Po dolgi podaji v kazenski prostor je žogo ustavil Bradley Meledje in jo poslal pod prečko celjskega gola za 2:1.

Domači so potrdili zmago v 83. minuti. Dangubić je podal v kazenski prostor do Nina Pungarška, ta pa iz prve v sredino kazenskega prostora do Piška, ki je žogo poslal v prazno mrežo. Tri minute pozneje je Požeg Vancaš po Dangubićevi podaji le še postavil končnih 4:1.

Sobotni večer prinaša še obračun Gorice in Rudarja. Srečanje je bilo pri izidu 0:0 v 63. minuti prekinjeno, ker je zmanjkalo elektrike. Po približno pol ure se je srečanje nadaljevalo.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 7. krog

Danes ob 20.30:

GORICA - RUDAR 0:0 (0:0)

CELJE - ANKARAN HRVATINI 4:1 (2:1)

300; Žinko 16./11-m, Dangubić 20., Pišek 83., Požeg Vancaš 86.; Meledje 21.

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Brecl, Žinko (82./Cvek), Pišek, Požeg Vancaš, Dangubić, Gatarić (65./Pungaršek), Lupeta (85./Šauperl).

Ankaran Hrvatini: Papadopoulos, Gliha, Škvorc , Badžim , Karamatić, Klapan, Nazim (55./Dodlek), Delgado (79./Vodeb), Primc (64./Humar), Meledje , Kidrič.

Sodnik: Stanko Glažar (Hajdina)

Nedelja ob 16.00:

ALUMINIJ - TRIGLAV

Ob 18.00:

KRŠKO - DOMŽALE

Ob 20.20:

OLIMPIJA - MARIBOR

Lestvica: OLIMPIJA 6 5 1 0 16:2 16 MARIBOR 6 5 1 0 13:5 16 DOMŽALE 6 2 3 1 11:6 9 RUDAR 6 3 0 3 7:9 9 KRŠKO 6 2 2 2 10:11 8 CELJE 7 2 2 3 10:13 8 GORICA 6 2 1 3 6:7 7 ALUMINIJ 6 1 2 3 8:12 5 TRIGLAV 6 0 4 2 5:8 4 ANKARAN HRVATINI 7 0 2 5 7:20 2

