Prva liga: Koper - Maribor 1:0

300. tekma Tavaresa v slovenskem prvenstvu?

8. april 2017 ob 09:14,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 20:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V zadnji sobotni tekmi 28. kroga državnega nogometnega prvenstva Koprčani gostijo vodilni Maribor, ki je med tednom izgubil pokalni obračun z Olimpijo.

Kljub temu so Mariborčani na Bonifiki favoriti, saj so dobili vse tri medsebojne tekme s Koprom v letošnji sezoni.

Če bo trener Darko Milanič brazilskega napadalca poslal na igrišče (v sredo je v Stožicah igral vso tekmo pri porazu 1:2), bo odigral že 300. tekmo slovenskega prvenstva.

Koper je dobro začel tekmo. V 10. minuti je Sandi Križman v kazenskem prostoru preigral Aleksandra Rajčevića, ki ga je ustavil s prekrškom, tako da je sodnik Rade Obrenović pokazal na belo točko. Izkoristil jo je Senijad Ibričić.

Gatarić povedel Krško v vodstvo

V prvi tekmi dneva je Rudar z 2:1 premagal Krško v gosteh, ki je tako doživel prvi poraz po menjavi trenerja. A domači so začeli dobro. V 24. minuti je namreč Nikola Gatarić s strelom iz obrata, kakšen meter znotraj kazenskega prostora, po tleh matiral vratarja Mateja Radana.

Mary in Bolha zadela za preobrat

A sledil je preobrat gostov. Najprej je po protinapadu in podaji Damjana Trifkovića zadel John Mary, ki je dobro stekel v globino in obšel vratarja ter s strelom v prazno mrežo dosegel svoj 13. zadetek v sezoni. Štiri minute kasneje pa je po novi Trifkovićevi podaji, takrat z leve strani, z glavo zadel od obrambe povsem pozabljeni Klemen Bolha. Še pred tem, v 32. minuti, je Mary zapravil še eno velenjsko priložnost, ko je za malo zgrešil cilj. Gostje so v nadaljevanju tekme brez večjih težav zadržali minimalno prednost.

V sosedskem obračunu med Radomljani in

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 28. krog

Danes ob 20.15:

KOPER - MARIBOR 1:0 (-:-)

Ibričić 10./11-m

KRŠKO - RUDAR 1:2 (1:2)

600; Gatarić 24.; Mary 37., Bolha 41.

Krško: Zalokar, Dušak (70./Šturm), Vuklišević, Kramarič (79./Nakić), Gatarić, Sadiković , Kosić (66./Haljeta), Mujan , Mensah, Dangubić.

Rudar: Radan, Mužek, Kašnik, Billong, Iharoš, Trifković (77./Vručina), Babić , Bolha, Črnčič (68./Pišek), Glavina (90./Grgić), Mary.

Sodnik: Dejan Vinčić (Maribor)



KALCER RADOMLJE - DOMŽALE 1:1 (0:0)

300; Gajić 73.; Firer 69./11-m

: Ejup 53./Kalcer

Kalcer: Ivačič, Jakovljević, Ejup , Jazbec, Primc, Janković (58./Krcić), Barukčić, Balić, Cerar (70./Nunić), Šipek, Gajić (74./Babunski).

Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani (78./Ožbolt), Matjašič (55./Batrović), Vetrih, Repas, Volarič (59./Majer), Firer .

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)





Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - GORICA



Ob 16.55:

CELJE - OLIMPIJA

Lestvica: MARIBOR 27 18 6 3 54:20 60 DOMŽALE 28 14 6 8 52:30 48 OLIMPIJA 27 14 5 8 39:26 47 GORICA 27 11 8 8 36:32 41 CELJE 27 11 6 10 34:31 39 LUKA KOPER 27 9 9 9 27:31 36 RUDAR 28 9 8 11 41:41 35 KRŠKO 28 6 12 10 30:40 30 ALUMINIJ 27 7 7 13 26:41 28 KALCER RADOMLJE 28 1 7 20 19:66 10

