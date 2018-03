Hodžić Domžalam priboril deveto zaporedno zmago

31. marec 2018 ob 14:15,

zadnji poseg: 31. marec 2018 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrhunec 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo drevišnji derbi med Olimpijo in Mariborom v Stožicah. Začel se bo ob 20.30.

V vlogi favorita so Ljubljančani, ki imajo z odigrano tekmo več na lestvici že 10 točk prednosti pred vijoličastimi. Nova zmaga zeleno-belih bi pomenila velik korak k osvojitvi naslova.

Olimpija je spomladi nanizala šest zaporednih zmag, prejela je le dva zadetka. Še posebej prepričljiva je pred svojimi navijači, saj v tej sezoni v Stožicah ni zmagal še nihče, na zadnjih dveh tekmah na domačem terenu pa so varovanci Igorja Bišćana dosegli kar devet zadetkov.

Maribor je na petih tekmah po zimskem premoru zmagal le enkrat, ko je edinkrat spomladi igral v gosteh. V Dravogradu je pred tremi tedni z 0:3 premagal Ankaran Hrvatine. Na štirih domačih srečanjih je osvojil le dve točki, nazadnje je proti Domžalam (1:2) in Krškemu (0:2) ostal praznih rok.

Ekipi sta se od sezone 2009/10, ko je nova Olimpija začela nastopati v prvi ligi, pomerili 34-krat. Precej več uspeha imajo Mariborčani, ki so zmagali na kar 17 tekmah, Olimpija pa zgolj na treh. 14 tekem se je končalo brez zmagovalca. Tudi v Stožicah imajo več uspeha vijoličasti, in sicer sedem zmag, dva poraza in osem neodločenih izidov.

Avgustovski ligaški derbi v Stožicah se je končal brez zadetkov, novembra pa je bilo v Ljudskem vrtu 1:0 za Maribor. Zadel je Marcos Tavares. V četrtfinalu Pokala Slovenije je bila novembra boljša Olimpija, ki je doma zmagala s 3:0, v Mariboru pa je bilo 1:1.

Ko imaš žogo za 2:0, nato pa izgubiš 1:7 ...

Sobotno dogajanje na zelenicah se je začelo s tekmo Celje – Ankaran Hrvatini, ki so jo Celjani kljub zaostanku ob polčasu dobili s 7:1. Edini zadetek je v prvem polčasu po podaji Čazima Suljića dosegel Tim Vodeb, ki je lepo meril z glavo. V 51. minuti je igralec Ankarana Hrvatinov Vedran Gerc zadel prečko.

Ključni dogodek se je bržkone zgodil v 53. minuti. Patrik Bordon, ki je bil v kazenskem prostoru sam pred vratarjem Celja Metodom Jurharjem, je simuliral prekršek, sodnik Darjan Kovačič pa ni pokazal na belo točko, ampak je Bordonu pokazal še drugi rumeni karton. Izključitev je spremenila potek dogajanja, še bolj pa je lahko Celje zagospodarilo, ko sta morala zaradi rdečega kartona z igrišča še Žan Humar (v 58. minuti je kot zadnji mož obrambe ustavil napad Celja) in Vedran Gerc (80.)

Po uri igre je Celje izenačilo z golom Luke Žinka (šesti gol sezone) s prostega strela, povedlo pa po lepi akciji Rudija Požega Vancaša. V 77. minuti je Suljić nesrečno posredoval in zabil avtogol. Naslednja zadetka je dosegel Nino Pungeršek, prvega po lepem preigravanju in natančnem strelu, drugega pa z glavo po podaji Žinka. Za najvišjo celjsko zmago sezone sta iz bližine zadela še Elvedin Džinić in Fedor Predragović.

Domžale le še dve točki od Maribora

Domžale so si v Krškem v zadnjih minutah priborile deveto zaporedno zmago. Odločilni zadetek za 1:2 je zabil rezervist Nermin Hodžić, ki je (čeprav obkrožen z obrambnimi igralci Krškega) s petnajstih metrov odlično streljal z levico. To je njegov tretji gol sezone. Bolje so začeli gostitelji, saj je že v drugi minuti Leo Ejup ob strelu s 30 metrov našel luknjo v živem zidu. Domžale so hitro pripravile odgovor in z zadetkom Senijada Ibričića z bele točke izenačile. Prekršek za najstrožjo kazen je sodnik Alen Borošak dosodil po tem, ko je Marko Zalokar zrušil Daria Melnjaka.

Prva liga, 25. krog:

CELJE - ANKARAN HRVATINI 7:1 (0:1)

200; Žinko 60., Požeg Vancaš 73., Suljić 77./ag, Pungaršek 85., 86., Džinić 90., Predragović 93.; Vodeb 10.

RK: Bordon 53., Humar 58., Gerc 80./vsi Ankaran.

Celje: Jurhar, Pečnik (74./Predragović), Džinić, Stojinović, Andrejašič (46./Brecl), Cvek, Žinko, Kerin (59./Pungaršek), Požeg Vancaš, Lupeta, Kerin.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Humar, Nkama (84./Smiljanić), Vodeb (64./Matošević), Pahor, Soldo, Mate, Suljić, Romero (77./Furjan), Gerc, Bordon.

KRŠKO - DOMŽALE 1:2 (1:1)

Ejup 2.; Ibričić 7./11-m; Hodžić 89.



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR

Verjetni postavi:

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau, Tomić, Čanađija, Savić, Kronaveter, Alves, Issah.

Maribor: Handanović, Viler, Ivković, Šuler, Milec, Vrhovec, Cretu, Bohar, Bajde, Tavares, Zahović.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



Odigrano v petek:

GORICA - RUDAR 1:1 (0:1)

250; Džuzdanović 52.; Šehić 45./11-m.



ALUMINIJ - TRIGLAV 3:1 (0:0)

200; Mensah 51., 83., 93.; Zec 79.

