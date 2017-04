Kalcer Radomlje - Domžale 0:0; zmaga Rudarja

300. tekma Tavaresa v slovenskem prvenstvu?

Med "polčasom" pokalnega obračuna proti Olimpiji bodo nogometaši Maribora danes v Prvi ligi gostovali v Kopru. Tekma bo nekaj posebnega za Marcosa Tavaresa.

Če bo trener Darko Milanič brazilskega napadalca poslal na igrišče (v sredo je v Stožicah igral vso tekmo pri porazu 1:2), bo odigral že 300. tekmo slovenskega prvenstva. Kapetan Maribora je na slovenskih zelenicah debitiral v drugem delu sezone 2007/08, s skupno 161 zadetki je najboljši strelec v klubski zgodovini.

V zadnjem obdobju je Tavaresa v vlogi učinkovitega strelca nadomestil Dare Vršič, ki zatrjuje, da poraz na prvi tekmi polfinala Pokala Slovenije proti Olimpiji (povratna tekma bo v sredo) ni pustil posledic: "Včasih nam v določenih trenutkih zmanjka tiste energije, ki smo jo že imeli za korak več, za večjo učinkovitost. Po opravljenem četrtkovem sestanku verjamem, da smo jo znova našli. Energija, ki nas odlikuje, mora privreti na površje," je povedal za spletno stran prvaliga.si.

V tej sezoni Prve lige je Maribor dobil vse tri medsebojne obračune proti Kopru.

Gatarić povedel Krško v vodstvo

V prvi tekmi dneva je Rudar z 2:1 premagal Krško, ki je tako doživel prvi poraz po menjavi trenerja. A domači so začeli dobro. V 24. minuti je namreč Nikola Gatarić s strelom iz obrata po tleh matiral vratarja Mateja Radana.

Mary in Bolha zadela za preobrat

A sledil je preobrat gostov. Najprej je po protinapadu in podaji Damjana Trifkovića zadel John Mary, ki je dobro stekel v globino in obšel vratarja ter s strelom v prazno mrežo dosegel svoj 13. zadetek v sezoni. Štiri minute kasneje pa je po novi Trifkovićevi podaji, takrat z leve strani, z glavo zadel od obrambe povsem pozabljeni Klemen Bolha. Še pred tem, v 32. minuti, je Mary zapravil še eno velenjsko priložnost, ko je za malo zgrešil cilj.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 28. krog

KRŠKO - RUDAR 1:2 (1:2)

600; Gatarić 24.; Mary 37., Bolha 41.

Krško: Zalokar, Dušak (70./Šturm), Vuklišević, Kramarič (79./Nakić), Gatarić, Sadiković , Kosić (66./Haljeta), Mujan , Mensah, Dangubić.

Rudar: Radan, Mužek, Kašnik, Billong, Iharoš, Trifković (77./Vručina), Babić , Bolha, Črnčič (68./Pišek), Glavina (90./Grgić), Mary.

Sodnik: Dejan Vinčić (Maribor)





Danes ob 18.00:

KALCER RADOMLJE - DOMŽALE 0:0 (-:-)



Ob 20.15:

KOPER - MARIBOR



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - GORICA



Ob 16.55:

CELJE - OLIMPIJA

Lestvica: MARIBOR 27 18 6 3 54:20 60 DOMŽALE 27 14 5 8 51:29 47 OLIMPIJA 27 14 5 8 39:26 47 GORICA 27 11 8 8 36:32 41 CELJE 27 11 6 10 34:31 39 LUKA KOPER 27 9 9 9 27:31 36 RUDAR 28 9 8 11 41:41 35 KRŠKO 28 6 12 10 30:40 30 ALUMINIJ 27 7 7 13 26:41 28 KALCER RADOMLJE 27 1 6 20 18:65 9

