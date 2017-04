Prva liga: Maribor - Domžale 1:0

Olimpija v nedeljo gostuje v Krškem

22. april 2017 ob 16:57,

zadnji poseg: 22. april 2017 ob 20:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodilno moštvo slovenskega nogometnega prvenstva Maribor v derbiju 30. kroga gosti drugouvrščene Domžale.

Moštvi sta se v tej sezoni pomerili trikrat. Julija lani se je tekma končala z remijem (2:2, oktobra je Maribor zmagal s 3:1, decembra pa Domžale s 3:2.

Tavares zadel že v osmi sekundi

Kakšen začetek tekme v Ljudskem vrtu, saj je Maribor povedel že v 8. (!) sekundi tekme. Rodrigo Defendi je poslal dolg predložek proti kazenskemu prostoru domačih, kjer je Miha Blažič zgrešil žogo, tako da je ta prišla do Marcosa Tavaresa, ki jo je z močnim strelom poslal za hrbet Dejana Milića. To je bil najhitrejši zadetek v slovenski prvi ligi. Dozdajšnji rekorder je bil Benjamin Verbič, ki je zadel v 11. sekundi.

Pobuda Domžalčanov

Kljub hladnemu tušu so pobudo prevzeli gostje. Najprej se je lepa priložnost ponudila Ivanu Firerju, nato pa je Žan Majer v 9. minuti z močnim strelom s približno 25 metrov namučil Jasmina Handanovića, ki je žogo s parado odbil čez prečko. Majer je dobro meril tudi v 29. minuti, ko je s prostega strela meril v desni zgornji kot, a je bil Handanović na mestu.

Prvenec Lupete v Celju

V prvi tekmi dneva je Celje z 1:0 ugnalo Aluminij. Tekmo je odločil Portugalec Jucie Lupeta, ki je v 18. minuti dosegel svoj prvi zadetek v celjskem dresu. Celjani so bili pričakovano boljši nasprotnik. V 47. minuti je Dalibor Volaš stresel še vratnico.

Korejec Park odločil v Kopru

Tudi Koper je z 1:0 premagal Rudar. Edini zadetek je v 63. minuti dosegel Korejec In-Hyeok Park. Jean-Claude Billong je malce zunaj svojega kazenskega prostora nespretno podal žogo, ki se je od Senada Ibričića odbila proti Parku, ta pa jo je nato spodkopal in z lobom preko vratarja Mateja Radana poslal v mrežo z roba kazenskega prostora. Po golu so se napadu bolj posvetili tudi "knapi", a so bili zaporedni streli Babića, Daborja Bokalića in Billonga preslabi za spremembo izida. Tik pred koncem tekme je sicer John Mary zatresel prečko koprskih vrat, a bil za nameček še v prepovedanem položaju.

V nedeljo Krško in Olimpija

Olimpija bo v nedeljo gostovala v Krškem, medtem ko je v uvodni tekmi kroga Gorica že v petek z 2:1 ugnala Kalcer Radomlje.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 30. krog

Danes ob 20.15:

MARIBOR - DOMŽALE 1:0 (1:0)

Tavares 1. (8. sekunda)

Maribor: Handanović, Viler, Defendi, Šuler, Palčič, Vrhovec , Pihler, Hotić, Bohar, Zahović, Tavares.

Domžale: Milić, Balkovec, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Franjić, Husmani , Majer, Vetrih, Firer, Repas.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)



CELJE - ALUMINIJ 1:0 (1:0)

Lupeta 18.

Celje: Rozman, Vidmajer, Travner, Džinić (64./Hadžić ), Barišić, Pungaršek (71./Pišek), Cvek, Cvijanović, Požeg Vancaš, Lupeta (83./Podlogar), Volaš.

Aluminij: Janžekovič, Kocić (46./Kramer), Damiš, Turkalj, Jakšić , Zeba, Tahiraj (84./Rebernik), Vrbanec, Muminović (40./Mesec), Škoflek, Bizjak.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



KOPER - RUDAR 1:0 (0:0)

400; Park 63.

Koper: Antolović, Paljk (46./Krivičić ), Datković, Gregov, Horvat, Hodžić, Kokorović , Križman, Ibričić, Belima (67./Dedić), Park (81./Tzandaris).

Rudar: Radan, Mužek, Billong , Grgić (83./Dodlek), Iharoš, Lotrič (74./Bokalić), Babić, Bolha (65./Trifković), Črnčič , Glavina , Mary .

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)





Nedelja ob 16.55:

KRŠKO - OLIMPIJA



Odigrano v petek:

KALCER RADOMLJE - GORICA 1:2 (1:0)

300; Šipek 23.; Gregorič 58., Burgić 67.

Lestvica: MARIBOR 29 19 7 3 57:22 64 DOMŽALE 29 15 6 8 57:33 51 OLIMPIJA 29 14 7 8 41:28 49 GORICA 30 13 9 8 41:35 48 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 30 9 8 13 41:43 35 KRŠKO 29 6 12 11 33:45 30 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

