Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 21 glasov Ocenite to novico! V prvi postavi je tudi Luka Zahović. Foto: Miloš Vujinovič/BoBo Goričani so slavili drugič zapored. Foto: www.alesfevzer.com Stipe Balajić je dal Mariboru veliko, med drugim je 25. avgusta 1999 dosegel imeniten zadetek za zmago nad Lyonom z 2:0, kar je Mariboru prineslo prvo uvrstitev v Ligo prvakov. Balajić se je to poletje vrnil v Slovenijo, postal je trener Krškega. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva liga: Maribor - Krško 0:0

Stipe Balajić po 12 letih v Ljudskem vrtu

19. avgust 2017 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora imajo pred obračunom s Hapoelom še tekmo s Krškim. Dvoboj se je začel ob 20.20. Šesti krog sta odprla Triglav in Gorica, s 3:1 so v Kranju slavili Primorci.

Ker Maribor v torek čaka povratna tekma s Hapoelom, ki mu lahko prinese preboj v skupinski del Lige prvakov, je trener Darko Milanič dal priložnost pretežno rezervistom. Vezist Aleks Pihler: "Zelo pomembno je, da z rotacijami in uspešno igro pokažemo, da imamo širok kader. Tisti, ki v Evropi igramo manj tekem, se v prvenstvu dokazujemo, da smo v formi in pripravljeni za dobre igre."

V Ljudski vrt se je vrnil Hrvat Stipe Balajić, trener Krškega, ki je med letoma 1998 in 2005 igral za vijoličaste. Glavni Balajićev adut v napadu je 21-letni srbski nogometaš Miljan Škrbić, ki je v prvih petih krogih dosegel že šest golov.

Trije goli Gorice v drugem polčasu

V Kranju je Gorica po slabem štartu v prvenstvu slavila drugič zapored in se vsaj začasno prebila v zgornji del lestvice. Prvi polčas je ponudil enakovredno igro, za odtenek konkretnejši pa so bili Triglavani, ki so v 26. minuti tudi povedli. Takrat je Matej Poplatnik izkoristil najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil Jani Curk, ko je na levem robu kazenskega prostora zrušil Igorja Bukaro. To je bil tudi izid polčasa.

Po mirnem začetku drugega polčasa so Primorci v 57. minuti izenačili, potem ko je Rifet Kapić dobil žogo po podaji Matije Škarabota približno 20 metrov od gola, mimo Kristjana Arha Česna potegnil v kazenski prostor in nato z zunanjim delom stopala matiral Džafića. Srečanje so Primorci odločili z dvema zadetkoma ob koncu srečanja. Kapić je v 84. minuti s približno 20 metrov zadel stičišče prečke in vratnice, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Donatus Edafe. V 86. minuti je novogoriško zmago potrdil Mark Gulić s prvim golom v slovenski ligi.

Ljubljančani v nedeljo tudi z Vombergarjem

Olimpija, ki je z Mariborom na vrhu lestvice (po petih krogih imata obe ekipi po 13 točk), bo v nedeljo igrala proti Ankaranu Hrvatinom. V Dravogradu naj bi priložnost v zeleno-belem dresu prvič dobil Andrej Vombergar.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 6. krog

TRIGLAV - GORICA 1:3 (1:0)

850 gledalcev; Poplatnik 26./11-m; Kapić 57., Edafe 84., Gulić 86.

Triglav: Džafić, Arh Česen, Gvardjančič, Bojić, Kuhar (od 60. Zec), Šmit, Gajič, Bukara (od 89. Suljević), Poplatnik, Robnik, Majcen (od 74. Mlakar).

Gorica: Sorčan, Celcer, Jogan, Kavčič, Curk, Žigon (od 80. Gulič), Grudina, Kapić, Marinič (od 46. Škarabot), Osuji, Filipović (od 76. Edafe).

Rumena kartona: Kuhar, Gajič.

Ob 20.20:

MARIBOR - KRŠKO 0:0 (-:-)

Začetni postavi

Maribor: Obradović, Palčič, Šme, Billong, Kolmanič, Bajde, Pihler, Ogrinec, Kramarič, Zahović, Mešanović.

Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Jakolić, Krajcer, Diyoke, Mandić, Škrbić, Kovačič, Mujan, Jurina.

Nedelja ob 16.50:

ANKARAN HRVATINI - OLIMPIJA



Ob 20.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ



Ponedeljek ob 20.00:

RUDAR - CELJE

Lestvica: OLIMPIJA 5 4 1 0 13:1 13 MARIBOR 5 4 1 0 10:3 13 DOMŽALE 5 2 2 1 9:4 8 KRŠKO 5 2 2 1 8:8 8 GORICA 6 2 1 3 6:7 7 RUDAR 5 2 0 3 5:8 6 CELJE 5 1 2 2 5:10 5 TRIGLAV 6 0 4 2 5:8 4 ALUMINIJ 5 1 1 3 6:10 4 ANKARAN HRVATINI 5 0 2 3 5:13 2

T. O.