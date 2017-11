Prva liga: Maribor - Olimpija 1:0

Preostale tekme v soboto in nedeljo

17. november 2017 ob 08:51,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 21:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora in Olimpije se v uvodni tekmi 16. kroga državnega prvenstva merijo na največjem slovenskem derbiju. Vijoličasti in zeleno-beli so s po 37 točkami poravnani na vrhu lestvice.

Prvi letošnji prvenstveni derbi se je avgusta končal brez zmagovalca (0:0). Ekipi sta se nato pred tednom dni srečali na prvi četrtfinalni tekmi pokala, kjer je Olimpija zmagala s 3:0. Dvakrat je zadel Nik Kapun, enkrat pa Issah Abass.

Maribor proti Olimpiji ni izgubil na zadnjih osmih prvenstvenih tekmah. Trikrat je zmagal, petkrat pa se je srečanje končalo z remijem.

Tavares "razparal" mrežo Olimpije

Maribor je izjemno začel tekmo, saj je že v 6. minuti povedel. Martin Milec je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Denis Klinar žogo na kratko izbil - do Marcosa Tavaresa, ta pa jo je s približno desetih metrov poslal pod prečko nemočnega Aljaža Ivačiča. Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič po zadetku ni mogel brzdati čustev in je skorajda pritekel na zelenico.

Terenska pobuda Olimpije

Po zaostanku je Olimpije prevzela pobudo na zelenici in pletla obetavne akcije pred kazenskim prostorom Maribora. V eni od akcij je Issah Abass nevarno štartal na vratarja Jasmina Handanovića. Na drugi strani je zapretil tudi Maribor, a ob lepi podaji Grege Bajdeta Tavares ni prišel do strela. Tudi nadaljevanje je prineslo dinamično predstavo na obeh straneh, nekoliko več žoge v nogah pa je imela Olimpija, ki je iskala poti do izenačenja. V 32. minuti se je Klinar po desni strani prebil v kazenski prostor, a nato namesto da bi streljal slabo podal do Abassa. Šuler je blokiral strel.

Vršič imel na nogi 2:0

Maribor je prežal na protinapade in v 39. minuti dočakal "smrtno" priložnost Dareta Vršiča. Apačan se je po dobri obrambni akciji Blaža Vrhovca in podaji Bajdeta sam stekel proti vratarju Ivačiču, a je nato zelo slabo streljal, tako da je Ivačič zlahka ubranil žogo. Vršič je že pred to priložnostjo iz ugodnega položaja streljal mimo vrat. Polčas se je tako končal z 1:0. Statistika je bila rahlo na strani Maribora: posest žoge 51:49, streli 5:2, v okvir 2:0.

Tudi drugi polčas se je začel dinamično na obeh straneh. Tavares je v 48. minuti streljal z glavo prek vrat.

Preostale tekme bodo na sporedu v soboto in nedeljo.

PRVA LIGA TS, 16. krog



Danes ob 20.20:

MARIBOR - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

8.000; Tavares 6.

Maribor: Handanović, Viler, Billong, Šuler, Milec, Vrhovec , Kabha, Bohar, Vršič, Bajde, Tavares.



Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić , Ilić, Apau, Ćanađija, Tomić, Kapun , Alves, Klinar, Abass.



Sodnik: Matej Jug (Tolmin)





Sobota ob 12.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE



Ob 14.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ



Ob 20.20:

RUDAR - GORICA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - KRŠKO

Lestvica: OLIMPIJA 15 11 4 0 29:6 37 MARIBOR 15 11 4 0 28:8 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 15 1 4 10 12:36 7

S. J., A. V.